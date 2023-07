Praxis Tech se prépare à une croissance majeure grâce à la mise à niveau des paiements récurrents

LIMASSOL, Chypre, 10 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Praxis Tech, une société d'orchestration de paiements dont les produits et services sont principalement axés sur les secteurs de l'iGaming et du Forex, s'ouvre à de nouveaux marchés verticaux avec une importante mise à niveau de sa fonctionnalité de paiements récurrents.

Annoncés plus tôt cette année par Guy Karsenti, le directeur technique de la société, et lancés cette semaine, les paiements récurrents accompagnés d'options de personnalisation avancées sont disponibles pour tous les commerçants utilisant le logiciel Praxis. Ce déploiement permettra à Praxis d'exploiter la part de marché croissante des paiements récurrents. Avec un TCAC en croissance constante de 16,10 %, le marché mondial de la gestion des abonnements et des paiements récurrents devrait atteindre le chiffre impressionnant de 22 768,38 millions de dollars d'ici 2030.

« J'ai rejoint Praxis plus tôt cette année, avec pour vision d'élargir son portefeuille de produits et de perfectionner l'offre actuelle. Bien que la satisfaction de nos clients actuels demeure notre priorité absolue, nous envisageons d'intégrer notre plateforme d'orchestration des paiements à de nouveaux secteurs verticaux. Les paiements récurrents/par abonnement ont été l'une des plus fortes tendances en matière de paiements en ligne, et exploiter ce comportement des consommateurs à plus grande échelle ouvre de nouvelles possibilités pour Praxis et nos clients », a annoncé Guy Karsenti, le directeur technique de Praxis.

« Cette mise à niveau de notre fonctionnalité de paiements récurrents est l'une des améliorations de Praxis les plus attendues du moment, et je remercie notre équipe technologique de l'avoir rendue possible. Alors que nos capacités de paiements récurrents ont permis de répondre à des cas d'utilisation dans les secteurs de l'iGaming et du Forex pendant un certain temps, nous sommes dorénavant en mesure de servir des secteurs tels que le SAAS, l'éducation en ligne, les médias et l'édition, les services personnels tels que les applications de rencontre, le commerce de détail/les biens de consommation avec des expéditions programmées, les télécommunications, et tous les types de divertissement dont les services de streaming. Permettre une telle fonctionnalité et s'adapter à de nouveaux marchés verticaux de cette manière place Praxis dans une autre catégorie de produits », a déclaré Amit Klatchko, fondateur et directeur de Praxis.

Praxis a fait beaucoup de chemin depuis son lancement en 2014, et s'est fait un nom grâce à son produit phare : Cashier. En 2022, Praxis a changé de nom de marque, passant de Praxis Cashier à Praxis Tech pour refléter son offre élargie de nouveaux produits : Praxis Direct (une API) et des champs de paiement hébergés (HPF). Au cours de l'année précédente, la réduction des taux de décroissance et le rétablissement après décroissance ont figuré parmi les principales priorités de l'entreprise, avec ses nouveaux produits tels que BDCC (Conversion dynamique de devises en arrière-plan) et « Retry with Open Banking » (Réessai avec Open Banking). Désormais, la capacité avancée de paiements récurrents est le dernier ajout à la gamme de solutions de Praxis.

À propos de Praxis

Praxis Tech Ltd est une société de logiciels de technologie de paiement qui aide les entreprises à simplifier leur expansion mondiale et à optimiser leur infrastructure de paiement. La société a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années et constitue une plateforme d'orchestration des paiements de premier plan pour les commerçants qui cherchent à faire croître leurs activités, à percer de nouveaux marchés mondiaux et à s'intégrer à de multiples solutions de paiement. Actuellement, Praxis intègre plus de 550 PSP et plus de 1000 modes de paiement alternatifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://praxis.tech/

