Pré-estreia do Paramount Hotel Dubai

Ao assegurar que a pré-estreia do hotel está no topo do "quadro da bilheteria", o diretor Wael Soueid disse: "Nos sentimos estimulados por apresentar os padrões extraordinários da hospitalidade com o Paramount Hotel Dubai. Trabalhamos arduamente para projetar, disponibilizar e detalhar as experiências mais memoráveis com nosso conjunto de diretores executivos e elenco do Paramount".

Ao dar vida à elegância atemporal de Hollywood, o conceito foi desenvolvido pela Paramount Pictures e incorpora a essência do estilo de vida californiano. Localizado em Business Bay, o Paramount Hotel Dubai faz curadoria e dirige um design refinado, serviço elevado, entretenimento estelar e restaurantes premium.

O altamente aguardado hotel contém 823 quartos e suítes, agrupados em Scene and Stage Guest Rooms; Premiere Suites e Paramount Suites; e suítes temáticas buscando inspiração nos filmes da Paramount Pictures. Cheio de histórias, contos e fascínios, o Paramount Hotel é um grande sucesso que tem oito conceitos gastronômicos de restaurantes, que prometem uma aventura sensorial incomparável, sob a direção do produtor culinário Ezquiel Cardozo.

Prestando homenagem à mágica histórica do cinema, Paramount Screening Room (sala de projeção do Paramount) é um cinema privado, cápsula do tempo e um palco para entretenimento ao vivo, acompanhado de leves aperitivos gourmet e drinques

O Pacific Groove é um bar e restaurante com estilo californiano, que oferece seleções culinárias de frutos do mar grelhados, carnes em fogo a lenha, saladas frescas e um bar de ostras. O Flashback Speakeasy simula um bar clandestino, que serve coquetéis personalizados, feitos por mixologistas artesanais em um cenário íntimo de Hollywood, completo com pôsteres clássicos móveis e duas salas privadas.

O The Cheat é um laboratório de chocolate excepcionalmente único, junto com o The Stage, restaurante all-day-dining, o The Craft Table, café e confeitaria artesanal, L Lobby Lounge a área da piscina, que inclui o Malibu Deck e um trailer de comida de rua californiano.

O hotel também tem elementos interativos, tais como paredes imersivas com projeção de vídeos na recepção, o PAUSE Spa e academia de ginástica, instalações modernas para reuniões e eventos, bem como o Work/Play Suítes, exclusivas para coworking.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031072/Paramount_Hotel_Dubai.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1031071/Paramount_Hotel_Dubai_Logo.jpg

