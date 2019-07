Pré-oferta inicial de moedas da RENBDO cria oportunidades para investidores

LONDRES, 19 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A RENBDO.io acaba de anunciar que a companhia já está pronta para dar início à campanha de pré-oferta inicial de moedas (pre-ICO, em inglês) e iniciar o desenvolvimento de sua startup de blockchain, a RENBDO ou Rede de Energia Renovável Baseada em Organização Descentralizada (Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization). O objetivo da campanha é arrecadar fundos para a instalação de cinquenta e duas turbinas eólicas.

Durante essa campanha, o Renewable Energy Token (RET), patenteado pelo projeto, estará disponível para os investidores com um desconto de 50%. Mas o preço especial será aplicado apenas aos primeiros dez por cento de tokens vendidos. A venda de dez milhões de tokens marcará o fim da fase de pre-ICO e o início da campanha de ICO. Essa pre-ICO é sem dúvida uma oportunidade imperdível para os investidores em criptomoedas que desejam ter lucro e promover a energia verde, criando um futuro mais limpo para as gerações futuras.

Vídeo: https://youtu.be/CxL-ql_o62Y

A campanha para pre-ICO que será realizada pela Eco Smart Energies apresentará oficialmente o Token de Energia Renovável (Renewable Energy Token – RET) aos investidores. O objetivo principal da companhia é criar um ecossistema em que o retorno sobre o investimento obtido pelos investidores seja diretamente relacionado à quantidade de tokens que possuírem. Esse modelo é completamente diferente do de muitas ICOs que fornecem tokens que não podem ser utilizados. A RENBDO oferece mais possibilidade de lucro em tempo real porque possuir um token RET significa possuir um ativo na companhia. Noventa por cento dos lucros totais serão distribuídos entre os proprietários de tokens e os outros 10% serão usados para fins de manutenção e para os funcionários.

A exploração excessiva dos combustíveis fósseis resultou numa alarmante crise mundial que exige uma solução imediata. O uso exagerado das fontes de energia convencionais está associado à emissão de vários poluentes atmosféricos que são nocivos tanto à saúde pública quanto ao meio ambiente. Porém, infelizmente, os setores de energia convencionais de todo o mundo continuam utilizando carvão. A energia eólica é considerada uma das opções mais econômicas para substituir os combustíveis fósseis.

O projeto RENBDO foi concebido pela Eco Smart Energies Ltd para criar um parque eólico com cinquenta e duas turbinas. Com um histórico de sucessos na produção e distribuição de eletricidade, a empresa possui sem dúvida a experiência e o conhecimento para executar um projeto dessa dimensão. Vale observar que os fundos irrecuperáveis da União Europeia para energia verde já cobriram 70% do financiamento necessário para essa iniciativa e os 30% restantes serão cobertos pela ICO.

A Eco Smart Energies já está trabalhando para criar uma aplicação que permitirá que os proprietários de tokens vejam a energia eólica produzida e recebam e enviem tokens. Os proprietários de tokens também poderão participar ativamente de assuntos relacionados ao futuro do parque eólico. O mais importante é que, ao eliminar os intermediários, a RENBDO também protege os proprietários de tokens de transações e atividades fraudulentas.

Os investidores em criptomoedas são convidados a visitar http://www.renbdo.io/ para adquirir um RET com 50% de desconto.

Sobre a RENBDO: A RENBDO ou Rede de Energia Renovável Baseada em Organização Descentralizada (Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization) é uma start-up de criptomoedas que está sendo criada para estabelecer parques eólicos para a produção de energia verde. O principal objetivo do projeto é arrecadar os fundos necessários para a instalação de até 52 turbinas eólicas através de uma oferta inicial de moedas (Initial Coin Offering – ICO). Esse projeto é criação da Eco Smart Energies Ltd, organização fundada em 2015 por um grupo de especialistas do setor que antes do lançamento da plataforma RENBDO se dedicavam à produção e distribuição de eletricidade.

