Pré-registro para o MORPG MIR2M baseado em blockchain: o Dragonkin da ChuanQi IP está disponível agora

SEUL, Coreia do Sul, 3 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A ChuanQi IP, subsidiária da Wemade (CEO Henry Chang), iniciou o pré-registro para o novo título MORPG MIR2M baseado em blockchain: The Dragonkin hoje (3º).

MIR2M: The Dragonkin é um MORPG para PC/celular desenvolvido pela XFun Games Ltd. usando o IP representativo da Wemade The Legend of Mir 2. Ele apresenta três profissões atraentes: Warrior, Mage e Taoist.

Pré-registro para o MORPG MIR2M baseado em blockchain: The Dragonkin da ChuanQi IP já está disponível!

O jogo inclui guerras em larga escala, como o "Sabuk Castle Siege" para determinar o jogador mais forte do servidor. Também oferece conteúdo de clãs como "Clan Protection" e "Clan Escort", onde os jogadores podem cooperar para defender seus territórios ou transportar prisioneiros.

O pré-registro está disponível no site do Google Play, da Apple App Store e no site oficial da MIR2M: The Dragonkin. A Wemade presenteará os pré-inscritos com materiais fundamentais, como "Septaria", necessários para a elaboração do token de jogo exclusivo CQB na série MIR2M, bem como itens da "CQB License". O item da "CQB License" concede autoridade para criar CQB.

Também será realizado um evento de airdrop para a CQB. A conclusão de missões, como acessar o site oficial e o canal do YouTube, colocará os participantes em um sorteio gratuito para receber a CQB.

MIR2M: The Dragonkin está programado para ser disponibilizado em mais de 170 países em todo o mundo por meio da plataforma global de jogos em blockchain Wemix Play da Wemade. As informações relacionadas ao jogo serão divulgadas sequencialmente no site oficial e no canal do YouTube.

Para mais informações detalhadas sobre o pré-registro para o MIR2M: The Dragonkin, você pode encontrá-las por meio do Wemix Play e do site oficial.

Site de referência MIR2M: site oficial Dragonkin: https://bit.ly/TheDragonkin_preregister

Site oficial da Wemix Play: https://wemixplay.com/games/dragonkin/game-info

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2101687/Pre_registration_blockchain_based_MORPG_MIR2M_The_Dragonkin_ChuanQi_IP_now.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1898694/4086913/MIR2MTW_Logo.jpg

FONTE ChuanQi IP

