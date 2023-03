PRECISION AVIATION GROUP, INC. EXPANDS ENGINE SERVICES DIVISÃO COM A AQUISIÇÃO DO PTB GROUP

ATLANTA, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ — Atlanta-based Precision Aviation Group Inc. (PAG), fornecedora líder de produtos e serviços de valor agregado para os setores aeroespacial e de defesa, tem o prazer de anunciar a aquisição do PTB Group (PTB).

PAG anuncia aquisição da PTB - Foto

O PTB oferece serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO) nos motores Pratt & Whitney PT6 e Honeywell TPE331, arrendamento de motores e fuselagens e serviços de cadeia de suprimentos de aviação. O PTB é composto pelo Pacific Turbine USA Group (também conhecido como Prime Turbines), com locais no Texas, Arizona, Florida e Pensilvânia; e pela Pacific Turbine Brisbane e Pacific Turbine Leasing em Brisbane, Austrália, além da International Air Parts em Sydney, Austrália.

"Esta aquisição expande a PAG's Engine Services Division com a adição de serviços de motores PT6 e TPE331 e amplia significativamente nossas ofertas de Cadeia de Suprimentos. O PTB está focada em oferecer um atendimento excepcional e superar as expectativas do cliente. Estamos muito entusiasmados com essa aquisição", disse David Mast, presidente e CEO do PAG.

Stephen Smith, presidente do PTB, disse: "Temos o prazer de nos unir ao PAG e sabemos que eles estão comprometidos com a expansão contínua de nossos produtos e serviços e garantindo oportunidades contínuas para nossa força de trabalho internacional. O PAG tem uma visão compartilhada com o PTB, e vejo um futuro empolgante pela frente".

Sobre o PTB Group

O PTB Group oferece serviços de manutenção, reparo e revisão ("MRO") para motores Pratt & Whitney PT6 e Honeywell TPE331, Motores Aeronaves/Engine Leasing e aeronaves e serviços de cadeia de suprimentos relacionados ao motor. O PTB Group emprega mais de 180 funcionários com uma base de clientes diversificada em todo o mundo, incluindo Austrália, América do Norte e do Sul, Ásia e Ilhas do Pacífico (www.pacificturbine.com.au) e (www.primeturbines.com).

Sobre o Precision Aviation Group

Precision Aviation Group (PAG) é um fornecedor líder de produtos e serviços de valor agregado para os setores aeroespacial e de defesa em todo o mundo. Com 20 estações de reparo e mais de 850.000 metros quadrados de instalações de vendas e serviços nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Singapura e Brasil — as 23 unidades do PAG e o modelo de negócios voltado para o cliente atendem aos clientes de aviação por meio de serviços de Manutenção, Reparo e Revisão com suporte de estoque e cadeia de suprimentos (ISMRO®).

O PAG oferece MRO e soluções de cadeia de suprimentos para aeronaves de asa fixa e de asa rotativa. O PAG tem recursos de MRO e de fabricação em mais de 100.000 linhas de produtos em quatro segmentos de MRO — Aviônicos, Componentes, Motores e Sub-serviços de Montagem/Fabricação/DER.

( www.precisionaviationgroup.com)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2016018/PR___PAG_Announces_PTB_Acquistions___IMAGE__3_7_23.jpg

Logotipo — https://mma.prnewswire.com/media/1515200/Precision_Aviation_Group_Logo.jpg

FONTE Precision Aviation Group

SOURCE Precision Aviation Group