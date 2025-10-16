Precision BioLogic acquiert George King Bio-Medical

HALIFAX, NS, 16 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Precision BioLogic Inc., chef de file du développement de produits de diagnostic de l'hémostase, a le plaisir d'annoncer l'acquisition stratégique de George King Bio-Medical, Inc., fournisseur de produits de diagnostic de l'hémostase qui collabore étroitement avec la communauté des troubles de la coagulation.

Precision BioLogic logo

« Depuis sa création il y a plus de 50 ans, George King Bio-Medical est resté fidèle à son objectif : aider les personnes souffrant de troubles de la coagulation », déclare Paul Empey, PDG de Precision BioLogic. « Nos deux organisations partagent un objectif similaire. Ensemble, nous pouvons continuer à travailler avec nos clients et partenaires actuels tout en explorant de nouvelles opportunités pour aider d'autres personnes dans la communauté des troubles de la coagulation. »

Kathryn Blasco, PDG et présidente de George King Bio-Medical et fille de George King, le fondateur de l'entreprise, partage cet avis. « En joignant nos forces à celles de Precision BioLogic, nous poursuivons notre tradition de compassion et d'innovation. L'avenir est prometteur pour nous et nos clients. »

Les deux organisations continueront à se concentrer sur leurs clients et leurs activités régulières tout en développant des plans stratégiques à plus long terme sous l'égide de Precision BioLogic.

À propos de George King Bio-Medical

George King Bio-Medical, Inc. a été fondé en 1973 par George J. King. Motivée par une compréhension approfondie des troubles de la coagulation et des charges financières associées à ces troubles, l'entreprise propose des plasmas humains frais congelés de qualité pour les laboratoires cliniques. La clé de son succès est son engagement en faveur de la qualité des produits et du service à la clientèle, ainsi qu'un programme de donneurs de plasma en pleine expansion. George King Bio-Medical est situé à Overland Park, KS. Pour plus d'informations, consultez le site www.kingbiomed.com.

À propos de Precision BioLogic

Precision BioLogic Inc. développe, fabrique et commercialise la gamme de produits congelés CRYOcheck™ utilisés par les professionnels de la santé du monde entier pour diagnostiquer les troubles de la coagulation. En novembre 2018, Precision BioLogic a acquis Affinity Biologicals, lui permettant ainsi d'élargir ses offres cliniques et de recherche pour inclure une gamme étendue d'anticorps liés à la coagulation ainsi que d'autres produits et services. Pour plus d'informations, consultez le site www.precisionbiologic.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2796102/Precision_BioLogic_Precision_BioLogic_Acquires_George_King_Bio_M.jpg