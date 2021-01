Precision Medicine Group существенно повышает экспертный потенциал в сфере клеточной и генной терапии за счет приобретения Project Farma

ВЕДУЩАЯ КОМПАНИЯ В СФЕРЕ БИОИНЖЕНЕРНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛУГ ФОРСИРУЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ СВОЕЙ ПРОГРАММЫ "PRECISION ADVANCE", ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА РЕШЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД НОВАТОРАМИ В ОБЛАСТИ КЛЕТОЧНОЙ И ГЕННОЙ ТЕРАПИИ — ОТ РАЗРАБОТКИ ПРЕПАРАТОВ ДО ИХ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И КОММЕРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

БЕТЕСДА (шт. Мэриленд), 14 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Precision Medicine Group ("PMG") сегодня объявила о приобретении компании Project Farma, специализирующейся на оказании биоинженерных услуг пациентам и оказывающей поддержку новаторам в сфере медико-биологических наук в области организации и расширения производства передовых средств терапии. Компания Project Farma предоставляет в распоряжение Precision экспертные знания лучших на рынке специалистов по производству жизненно важных лекарственных средств с уникальной ориентацией на быстро развивающуюся область клеточной и генной терапии. Это приобретение дополняет всеобъемлющий комплекс возможностей компании Precision в области клеточной и генной терапии уникальным экспертным потенциалом специалистов Project Farma для поддержки новых разработок и их промышленного внедрения.

Компания Project Farma, которую возглавляют Аншуль Мангаль (Anshul Mangal), Джон Хаури (John Khoury) и Тони Хаури (Tony Khoury), находится на позиции одного из мировых лидеров в области планирования и реализации комплексных стратегий и объектов биопроизводства для различных клиентов, от биотехнологических стартапов до транснациональных биофармацевтических компаний и научно-медицинских центров. Деятельность компании обеспечила более десятка производственных объектов капиталовложениями в размере свыше 1 млрд долларов США (в том числе на разработку ряда ведущих лекарственных средств для клеточной и генной терапии, соответствующих требованиям FDA).

Глава компании Precision Medicine Group Марк Клейн (Mark Clein) прокомментировал это приобретение следующим образом: «Начиная с 2013 года компания Precision обеспечила разработку и выпуск более 70% препаратов для клеточной и генной терапии, одобренных FDA, и в настоящее время располагает еще большими возможностями для поддержки сотен новых производителей лекарственных средств, появляющихся на рынке. Благодаря приобретению Project Farma компания Precision является единственным поставщиком услуг в медико-биологической отрасли, реально обладающим полноценными возможностями в области клеточной и генной терапии».

Project Farma войдет в состав "Precision for Medicine" — подразделения компании PMG, специализирующегося на оказании услуг в сфере научных исследований и разработок. Комментируя это приобретение, руководитель подразделения "Precision for Medicine" Чад Кларк (Chad Clark) сообщил следующее: «На рынке современных лекарственных препаратов, характеризующемся высоким уровнем конкурентной борьбы и строгим контролем, успех или неудача может зависеть от возможности обеспечения расширяемого производства безопасной и высококачественной продукции. Сотрудники Project Farma являются экспертами в вопросах формулирования и выработки оптимальных производственных стратегий и руководства реализацией индивидуальных комплексных решений. Теперь эта чрезвычайно важная возможность расширяется и используется в полной мере благодаря всеобъемлющему спектру услуг в области клеточной и генной терапии, предоставляемых в рамках программы Precision ADVANCE».

Аншуль Мангаль прокомментировал это событие следующим образом: «Мы с радостью вливаемся в коллектив компании Precision, специализирующейся на клеточной и генной терапии, что будет способствовать оптимизации взаимосвязанных услуг для ускорения процессов разработки, производства и коммерческой реализации современных лекарственных средств». Тони Хаури добавил: «Мы понимаем, что программа Precision ADVANCE представляет собой невероятную возможность для содействия разработке лекарственных средств нового поколения и дальнейшей реализации совместной миссии компаний Project Farma и Precision, целью которой является позитивное влияние на качество жизни максимально возможного числа пациентов и их семей».

Более подробная информация об инновационных услугах компании Project Farma в области биопроизводства и валидации его продуктов представлена на ее сайте по адресу: projectfarma.com.

Более подробная информация о компании Project Farma и всеобъемлющих возможностях в рамках программы Precision ADVANCE, реализуемой специалистами по клеточной и генной терапии, представлена на странице по адресу: precisionmedicinegrp.com/advance.

Информация о компании Precision Medicine Group

Компания Precision Medicine Group, созданная в 2012 году, предоставляет специализированные услуги, обеспечивающие поддержку принципиально новых подходов к разработке и коммерческой реализации лекарственных препаратов. Компания Precision предоставляет комплексную инфраструктуру для поддержки деятельности фармацевтических и медико-биологических компаний по разработке новой продукции в эпоху прецизионной медицины. Эта компания, штаб-квартира которой находится в Бетесде (шт. Мэриленд), имеет свои представительства по всей территории Северной Америки и Европы. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: precisionmedicinegrp.com.

Информация о "Precision for Medicine"

"Precision for Medicine" — первая организация, предоставляющая услуги по проведению клинических исследований на биомаркеры с целью оказания поддержки компаниям медико-биологической отрасли в использовании биомаркеров, необходимых для повышения точности и эффективности воздействия лекарственных средств на результаты лечения пациентов. Компания Precision применяет принципиально новые подходы к организации клинических исследований с использованием биомаркеров, сочетающие проведение клинических испытаний с глубокими научными знаниями, лабораторным опытом и передовыми средствами анализа и обработки данных. Такое совмещение испытаний, лабораторных исследований и интеллектуального анализа данных способствует ускорению процессов клинической разработки лекарственных средств и их регистрации. Подразделение "Precision for Medicine" входит в состав компании Precision Medicine Group, насчитывающей более 2100 сотрудников в 35 городах США, Канады и Европы. Более подробная информация об этом подразделении представлена на его сайте по адресу: PrecisionForMedicine.com.

Информация о компании Project Farma

Project Farma — консалтинговая компания, предоставляющая услуги по разработке и реализации стратегий биопроизводства. Услуги компании Project Farma включают предоставление плана технических действий, в частности оценки ассортимента разрабатываемых препаратов, привлечения средств, сравнительного анализа затрат для принятия решения «производить или покупать», формирования инфраструктуры согласно стандартам GMP и создания новых компаний. Кроме того, к ним относятся реализация стратегии посредством управления программами капиталовложений, подбор узкоспециализированных подрядных фармацевтических организаций и управление их деятельностью, передача технологий и строительство производственных объектов, а также предоставление инженерно-технических услуг в области автоматизации, валидации, контроля качества, обеспечения надежности и технического обслуживания. В число клиентов компании Project Farma входят стартапы, известные медико-биологические корпорации, организации-разработчики современных лекарственных средств, университеты, больницы, государственные органы, кредитно-финансовые учреждения, некоммерческие организации и подрядные исследовательские/производственные организации. Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: projectfarma.com.

Информация о подразделении клеточной и генной терапии Precision ADVANCE

Precision ADVANCE — специализированный комплекс взаимосвязанных служб и рабочих групп, обладающих уникальными возможностями для решения комплексных задач клинического, регулятивного, производственного и коммерческого характера, обеспечивающих успешное выведение на рынок лекарственных средств для клеточной и генной терапии. Более подробная информация о данной программе представлена на странице по адресу: precisionmedicinegrp.com/advance.

