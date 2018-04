precisioneffect fait l'acquisition de l'agence européenne de marketing Big Pink

Fondée en 1992, Big Pink fournit des campagnes de marketing à canaux multiples et pragmatiques, ainsi que des services de conseil créatifs. La société affiche des résultats constants de croissance et des relations clientèle de longue date. Big Pink a entre autres à son crédit une campagne de signatures réalisée sur divers marchés pour GlaxoSmithKline (GSK), l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de vaccins. L'agence est également un partenaire de niveau 4 de Veeva et travaille avec des sociétés pharmaceutiques du plus haut niveau afin de fournir du contenu, une optimisation et une adoption globale des produits Veeva.

« Big Pink apporte une vaste et profonde expérience dans le marketing multicanal et ceci va à la fois compléter et étendre l'expertise de precisioneffect, » a fait observer Carolyn Morgan, présidente de precisioneffect. « Leurs équipes de leadership et de créativité ont de grandes idées et nous sommes enthousiastes à la perspective de mettre ensemble la puissance créatrice de ces deux sociétés pour aider nos clients à changer les normes des soins autour de la planète. »

Basée à Windsor au Royaume-Uni, Big Pink est dirigée par ses fondateurs, à savoir Wayne Page, président-directeur général, et Simon Wilson, directeur de création. Page et Wilson rejoindront Morgan et l'équipe de direction de precisioneffect pour se concentrer sur de nouvelles ouvertures de marché et le développement global de l'entreprise. L'adjonction de Big Pink porte à 175 le nombre de professionnels du marketing dont precisioneffect dispose entre Boston, Chicago, Costa Mesa et Londres pour fournir des stratégies mondiales fondamentales d'accès au marché à sa clientèle dans les services de santé.

« Qu'il s'agisse de mettre en œuvre une campagne de marketing multicanal à l'échelle mondiale, régionale ou locale, ou bien d'insuffler une nouvelle dynamique chez une marque existante, la force intégrée de ces deux entreprises pourra aider n'importe quelle société cherchant à relever le niveau dans le domaine des services de santé, » a ajouté Page. « Les cultures et principes directeurs de nos sociétés coïncident tout à fait. Nous cherchons à fournir davantage de travail qui soit plus novateur et créatif afin de bouleverser l'approche traditionnelle du marketing pharmaceutique. »

À propos de precisioneffect

precisioneffect est la seule agence publicitaire de services de santé du pays se consacrant à travailler avec des sociétés cherchant à changer la qualité des soins. Depuis près de quatre décennies, l'agence a fait progresser des travaux qui ont été couronnés de récompenses pour avoir fait évoluer le marché vers des nouveautés en matière de produits pharmaceutiques, de produits biologiques, d'appareillages et de diagnostics. L'expertise de l'agence dans l'identification et la remise en question d'un statu quo qui préserve les comportements a rencontré le succès auprès des médecins, des patients et des personnes soignantes dans pratiquement toutes les branches de la médecine. La société a des bureaux à Boston, Chicago, Costa Mesa, Londres. C'est un département de Precision Value & Health. Visitez www.precisioneffect.com pour davantage d'informations.

