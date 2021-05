PRECISIONeffect lanceert INFLECTIONeffect, een op data gestuurde discipline die ontworpen is om effectieve productacceptatie te versnellen

BOSTON, 19 mei 2021 /PRNewswire/ -- PRECISIONeffect, het enige reclamebureau voor de gezondheidszorg in de branche dat zich toelegt op het veranderen van de zorgstandaard, heeft vandaag de lancering aangekondigd van INFLECTIONeffect, een op data gestuurde discipline die de acceptatie van medische vooruitgang versterkt. INFLECTIONeffect combineert bedrijfsgegevens, gegevens van derden, onderzoeksinzichten en expertise om de cruciale omslagpunten te isoleren waar het focussen van middelen en investeringen de grootste impact zullen hebben.

"INFLECTIONeffect verandert het besluitvormingsproces van grotendeels subjectief naar uiterst objectief. Onze klanten kunnen nu middelen toewijzen in de wetenschap dat ze worden toegepast op een manier die de acceptatie bevordert", aldus Lauren Westberg, EVP, algemeen directeur, PRECISIONeffect. "INFLECTIONeffect biedt klanten de meest effectieve, geavanceerde aanpak die vóór de lancering kan beginnen en kan worden voortgezet gedurende de hele levenscyclus van commercialisering."

Het INFLECTIONeffect-proces bestaat uit vier stappen: Precisiedoelprofilering, omslagpunten in kaart brengen, nauwkeurige uitvoering en flexibele aanpassing.

Precisiedoelprofilering: Stel uiterst nauwkeurig vast welke artsen het meest waarschijnlijk zullen voorschrijven en welke patiënten het meest waarschijnlijk van nieuwe behandelingen zullen profiteren. Een combinatie van automatisering en expertise op het gebied van datawetenschap trianguleren duizenden datapunten aan de kant van zowel de zorgverlener als de patiënt met een specifieke marktdynamiek.



Omslagpunten in kaart brengen: ontwikkel een gedetailleerd model dat de cruciale gedragsdoelen in kaart brengt die de meeste invloed hebben op de groei van een merk. Dit worden de belangrijkste omslagpunten waar zinvolle verandering en brede acceptatie kunnen plaatsvinden. Elk gedragsdoel is gekoppeld aan een successtatistiek om de voortgang te meten.



Nauwkeurige uitvoering: stel een omnichannel-plan voor klantbetrokkenheid op om de uitvoering af te stemmen op de gewenste gedragsdoelen. Met behulp van Navigator365™, een wereldwijd toonaangevend bedrijfseigen en op de cloud gebaseerd ecosysteem voor gegevens en inzichten, kan het team de meest effectieve en efficiënte combinatie van kanalen, berichten en media begrijpen, zowel op segmentniveau als op het niveau van een zorgverlener.



Flexibele aanpassing: geef regelmatig inzicht in hoe de tactieken gaandeweg presteren. Dit houdt het proces flexibel met de mogelijkheid om tactieken te veranderen en te optimaliseren, waardoor sneller betere resultaten worden behaald, zelfs als de marktomstandigheden veranderen.

"Dit nieuwe niveau van inzicht en omnichannel-strategie, mogelijk gemaakt door Navigator 365, zal leiden tot betere, meer kosteneffectieve besluitvorming en uiteindelijk meer succes voor onze klanten. Deze gegevens tonen ons de meest impactvolle manier om artsen en patiënten te bereiken waardoor we flexibeler, specifieker en resultaatgerichter kunnen zijn dan ooit tevoren", aldus Carolyn Morgan, President van PRECISIONeffect.

Bekijk voor meer informatie over INFLECTION-effect de nieuwste aflevering van This Medical Moment, een reeks kortstondige video's gepresenteerd door Morgan. In de nieuwste aflevering zien we Westberg, Pam Caputo, PRECISIONeffect's associate VP of media and engagement, en Fonny Schenck, managing director, Across Health, terwijl ze de impact van INFLECTIONeffect op de industrie bespreken.

Over PRECISIONeffect

PRECISIONeffect is 's lands enige reclamebureau voor de gezondheidszorg dat zich toelegt op het werken met bedrijven die de zorgstandaard willen veranderen. Al meer dan vier decennia heeft het bureau creatief, marktveranderend en bekroond werk ontwikkeld voor nieuwe geneesmiddelen, biologische geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diagnostiek. De expertise van het bureau in het identificeren en veranderen van behoudend gedrag heeft aangetoond succes te hebben bij artsen, patiënten en zorgverleners in vrijwel elke sector van de geneeskunde. Het bedrijf heeft kantoren in Boston, Los Angeles, Londen en maakt deel uit van het Precision Value & Health-team. Ga voor meer informatie naar www.precisioneffect.com of volg ons op LinkedIn.

