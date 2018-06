Prédiction scientifique de KickForm : le Brésil sera Champion du Monde, avec l'Allemagne, l'Espagne et la France pour principaux rivaux

Selon la simulation de KickForm, le Brésil est l'un des favoris pour le titre de Champion de la Coupe du Monde et a 31 % de chances de remporter la coupe.

L'équipe de scientifiques, autour de son maître à penser, le Prof. Heuer de l'université de Münster (livre : « Der perfekte Tipp »), a aussi fait preuve de beaucoup d'astuce en proposant de très bonnes prédictions concernant l'issue de la Coupe du Monde. Pendant la saison de football, KickForm fournit de très bonnes prédictions pour les grandes ligues européennes ; la précision de ses pronostics atteint généralement bien plus de 70 %. Pour la Coupe du Monde, les outils statistiques sophistiqués des scientifiques ont dû être adaptés à de nouvelles données pour les équipes nationales. Dans une simulation complexe, les chiffres ont été comparés à 100 000 reprises et les résultats ont tout juste été publiés sur http://www.kickform.com. Les probabilités de victoire, match nul ou défaite ont été prédites pour l'ensemble des 64 matchs, depuis les phases de groupes jusqu'à la finale. Par ailleurs, les probabilités que chaque équipe remporte le titre de « Champion du Monde 2018 » et atteigne les phases finales ont été calculées.

Pour le Brésil, il serait extrêmement surprenant que l'équipe n'atteigne pas les huitièmes de finales : la « Seleção » a 94 % de chances de survivre aux phases de groupes. Elle a aussi de grandes chances d'atteindre la demi-finale, soit 74 %. Les quarts de finale devraient être : France vs. Uruguay (victoire : France), Brésil vs. Angleterre (victoire : Brésil), Allemagne vs. Belgique (victoire :Allemagne) et Espagne vs. Argentine (victoire : Argentine).

La finale, selon les prédictions des scientifiques, aura lieu entre le Brésil et l'Allemagne, et ce sera Neymar qui soulèvera le trophée après 90 minutes.

La simulation complète de la Coupe du Monde 2018, avec tous les matchs individuels, est disponible à l'adresse https://www.kickform.com/

