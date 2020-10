Prédictions Forrester pour l'Europe à l'horizon 2021 : les entreprises à la pointe de l'ère numérique bénéficieront d'un avantage durable sur leurs concurrents

Les entreprises accéléreront leurs investissements dans les technologies au service de leur personnel pour se différencier

LONDRES, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Selon Forrester (FORR: NASDAQ), 2021 sera l'année durant laquelle les entreprises multiplieront les expériences, opérations, produits et écosystèmes numériques. D'après les Forrester's 2021 Predictions (prédictions du cabinet Forrester pour 2021), publiées aujourd'hui, le succès des entreprises européennes dépendra de la vitesse et de l'efficacité à laquelle elles mettront la technologie au service de leur personnel dans cette « nouvelle normalité » (New Normal) pour établir des plateformes qui les différencieront.

Les prédictions de Forrester analysent la conjoncture dans différents secteurs d'activité et fonctions, y compris les changements de comportement des consommateurs, l'expérience client, l'expérience collaborateur, le marketing, le respect de la vie privée et la technologie. Les points forts des prédictions pour 2021 incluent :

Plus d'un tiers des employés de bureau européens continueront le télétravail à plein temps. En 2021, quelque 49 % des managers européens pensent que le nombre élevé d'employés en télétravail à plein temps va perdurer. Cette tendance entraînera l'essor du télétravail transfrontalier.

Les directeurs du marketing prendront le contrôle du cycle de vie du client. Ils placeront le consommateur au cœur de tout : leadership, stratégie et opérations. Les dépenses de fidélisation et de rétention augmenteront donc de 30 % en 2021.

Ils placeront le consommateur au cœur de tout : leadership, stratégie et opérations. Les dépenses de fidélisation et de rétention augmenteront donc de 30 % en 2021. Les directeurs des systèmes d'information adopteront des stratégies privilégiant le cloud et les plateformes pour gagner en rapidité et en capacité d'adaptation. En 2021, 30 % des entreprises continueront à accélérer leurs dépenses pour le cloud, la sécurité et les risques, les réseaux et la mobilité, y compris certaines entreprises en difficulté qui tenteront d'avoir un avantage à la sortie de l'épidémie de coronavirus.

Le Parlement européen rédigera un projet de loi sur l'IA et abandonnera sa réforme de la législation sur la vie privée et les communications électroniques. Non seulement le Parlement européen ne votera pas le Règlement sur la vie privée et les communications électroniques (e-Privacy) en 2021 mais il l'abandonnera purement et simplement. Par ailleurs, les députés européens finaliseront un projet de règlementation de l'intelligence artificielle, qui sera le premier de ce type au monde.

La fraude et la violation des données vont atteindre des niveaux records. En 2021, le nombre de prêts frauduleux liés à la COVID-19 sera à la hausse. Les banques seront condamnées pour violations de données et seront passibles d'amendes suite à la naïveté de certains passés au numérique sans tenir compte du RGPD ou de la norme PCI-DSS et auront compromis des millions de comptes.

« Pendant l'épidémie, les entreprises européennes ont accompli l'impossible, parfois du jour au lendemain » a déclaré Laura Koetzle, vice-présidente et directrice de pôle chez Forrester. « Mais l'instabilité est aussi source d'opportunités. Le passage au télétravail, la mise en place de plateformes d'e-commerce et l'organisation d'évènements virtuels ne sont que quelques exemples de la mutation dans l'urgence des entreprises européennes. En 2021, les entreprises devront pouvoir s'adapter, être créatives et résilientes, car nos prédictions indiquent que l'adoption de la technologie va aller en s'accroissant. »

Ressources :

Contact Presse : Hannah Segvich, [email protected]

