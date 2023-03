Prefectuur Chiba kent aan 6 voedingsproducten een prijs voor speciaal voedsel toe

CHIBA, Japan, 27 maart 2023 /PRNewswire/ -- De Chiba Prefectural Government en de Chiba Food Industry Liaison Council hebben aan zes lokale voedingsproducten een prijs voor speciaal voeding toegekend. De zes producten wonnen de wedstrijd "Discover the Excellent Foods in CHIBA 2023", georganiseerd door de prefectuur en de gemeente om tussen bewerkte voedingsmiddelen aantrekkelijke producten te ontdekken en te promoten, waarvan de ingrediënten voornamelijk afkomstig zijn van lokale landbouw en visserij.

De overheid van de prefectuur zal de verkoopkanalen voor de prijswinnende producten op verschillende manieren helpen uitbreiden, zoals door haar promotionele activiteiten.

Over prijswinnende producten (Alle onderstaande prijzen zijn inclusief btw.)

eerste prijs:

"Chiba-no Kodawari Pudding" (Chiba's kwaliteitspudding) met pindasmaken

-Rijke smaakpudding met gewone smaken en pindasmaken.

-De twee kleuren zijn werkelijk prachtig.

Prijs: JPY365 voor 80 gr.

Nanohanaegg Co., Ltd. in de stad Kimitsu

URL: https://nanohana-egg.co.jp/

Tweede prijs:

"Fukkura Kuromame Genmai Gohan" (zachte bruine rijst gekookt met zwarte bonen)

-Door ze te koken in een speciale bouillon, wordt de donzige bruine rijst geaccentueerd met zwarte bonen, een specialiteit van de prefectuur.

-Sterk aanbevolen als geschenk.

Prijs: JPY594 voor 160 gr.

Kanetaya Co., Ltd. in het district Sakae

URL: https://kanetaya.jp/

Derde prijs:

Chiba Peanut Gelato (Chiba pinda-ijs)

-De uitgebalanceerde smaken en aroma's van pinda's en melk.

-Bekend om zijn gladde textuur.

Prijs: JPY500 voor 100 gr.

Furindo in de stad Kimitsu

URL: http://www.furindou.com/index.html

Jury's speciale prijzen:

Confituren "Nashikko" (Japanse perenconserven)

-Gemaakt van peren geproduceerd in de stad Funabashi.

-Effectief gebruikmaken van de goede smaak van grondstoffen.

Prijs: JPY900 voor 150 gr.

Le Café de Pomme in de stad Funabashi

URL: https://cafe-pomme.jp/

"ikejime" aan boord van het schip en in olijfolie-geconfijte Japans-Spaanse makreel

-Het product blijft vers en reukloos doordat de makreel aan boord wordt verwerkt, waardoor de goede smaak en aroma's van de vis behouden blijven.

-Gemakkelijk te gebruiken voor een grote verscheidenheid aan gerechten.

Prijs: JPY648 voor 150 gr.

Misuzu in de stad Abiko

URL: https://chibagourmet.com/

Sudo Farm-melk

-De heerlijke smaak kan alleen op de boerderij worden genoten.

-Geproduceerd met een benadering om de uitstoot van methaangas veroorzaakt door koeien te beperken.

Prijs: JPY460 voor 150 milliliter

Sudo Farm Co., Ltd. in de stad Tateyama

URL: https://www.sudo-farm.com/

