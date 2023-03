Prefectuuroverheid van Chiba beveelt unieke plekken aan om kersenbloesems te spotten rond Narita International Airport

CHIBA, Japan, 30 maart 2023 /PRNewswire/ -- Voor toeristen die Japan bezoeken in het kersenbloesemseizoen biedt de prefectuur Chiba verschillende manieren om te genieten van "hanami" of kersenbloesems kijken. Narita International Airport is gunstig gelegen in Chiba voor overzeese bezoekers om de omliggende gebieden te verkennen. Kersenbloesems, bekend als "sakura" in het Japans, bloeien in Chiba ongeveer 1-2 weken van eind maart tot begin april. Er zijn drie unieke 'sakuraplekken' waar buitenlandse toeristen kersenbloesemavonturen kunnen beleven.

Foto's en links voor elke plek vindt u op:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202303224149-O1-9BnGA0x9.pdf

Sakura-no-Yama Park

Kersenbloesems zien er prachtig uit onder een blauwe hemel. In het Sakura-no-Yama Park zien bezoekers van dichtbij hoe vliegtuigen opstijgen en landen op Narita International Airport. Een echt ontzagwekkend gezicht, waarvan u het beste kunt genieten terwijl u uitgestrekt onder de bomen ligt met uw favoriete hapjes en drankjes. De Sora-no-Eki Sakura-kan shop (souvenirwinkel) in het park verkoopt souvenirs en lokale producten.

Mobara Park

Voor een kersenbloesemjacht buiten het stedelijke Tokyo is Mobara Park een aanrader. Het park is bezaaid met 2.850 kersenbomen, die prijken op Japan's TOP-100 CHERRY BLOSSOM SPOTS-lijst, een publicatie van de Japan Cherry Blossom Association. De roodgekleurde "Bentenbrug" over de vijver in het midden van het park, omgeven door roze en witte kersenbloesems, zorgt voor een prachtig fotomoment. Voorts kunnen bezoekers in het park picknicken en wandelen.

Kominato spoorweg

Een ritje met de Kominato Railway is als een reis door een plattelandsdroom. Deze lokale diesellijn verbindt Ichihara City en Otaki Town, met onderweg indrukwekkende uitzichten. In de lente zijn volop "nanohana" (koolzaad)bloemen en kersenbloesems te zien langs de spoorlijn. Itabu Station is een populaire sightseeing-plek voor om kersenbomen op foto vast te leggen. Het verdient aanbeveling uw recreatieve trip te beginnen bij JR Goi Station als eerste halte op de Kominato-lijn tijdens het pittoreske voorjaar van Chiba.

SOURCE Chiba Prefectural Government