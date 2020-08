Prefeitura de Belém e Roma Incorporadora assinam contrato para revitalização do Mercado de São Brás

Também estiveram presentes na assinatura do contrato e passagem de concessão para os dirigentes da Roma Incorporadora realizar a grande reforma do local, a direção do Grupo Roma, Giovanni Maiorana e João Pojucam, além de representantes da prefeitura e o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Belém (Codem) Danilo Soares.

No ato da assinatura o gestor do Grupo Roma Giovanni Maiorana falou sobre o projeto: "O grupo Roma esta vindo para investir, transformar o mercado de São Brás e a beleza que ele já tem por essência e vamos entregar algo 100% revitalizado, 100% moderno, colocando demanda para os permissionários, pois percebemos pelas redes sociais uma demanda muito grande desse público. Ouvimos eles para entender as demandas e nos colocamos a disposição para que eles tenham mais oportunidades para vender seus produtos."

A obra é uma das apostas para fomentar ainda mais o turismo local e prevê a contratação de milhares de trabalhadores diretos e indiretos. Após a conclusão, o novo Mercado de São Brás vai funcionar como um dos principais pólos culturais do Pará.

A obra está prevista para iniciar no mês de outubro deste ano, e tem previsão de duração de um ano e meio, ou seja, deve ser concluída em 18 meses.

Sobre o investimento

O investimento na revitalização do complexo será de R$ 46 milhões, com a previsão de que o mercado integre áreas de culinária, frutas, sorveteria, padaria, além de inclusão dos artesãos e outros trabalhadores que já atuam no local. O projeto prevê obras de reforma, restauro e requalificação do local, mantendo todos os permissionários, que atuam no complexo, atualmente.

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho comemorou o fato de ter sido contemplada uma empresa local atender a demanda: "Fico feliz de que na própria cidade tenha vindo uma empresa participar da disputa. Parabenizo o Grupo Roma, de Romulo Maiorana Júnior, por aceitar o desafio e encarar a reforma do Mercado de São Brás. "A aprovação do projeto envolve metas, objetivos, requisitos, que precisam ser cumpridos pelo investidor", informou o prefeito no momento da assinatura.

Roma Incorporadora e Administradora de Imóveis LTDA

Travessa Alferes Costa, 2936 - Marco, Belém - PA, 66087-660

Telefone: (91) 3199-3651

http://www.construtoraroma.com.br

FONTE Romulo Maiorana Junior

Related Links

http://www.construtoraroma.com.br



SOURCE Romulo Maiorana Junior