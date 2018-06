Pregis conclut un accord définitif pour l'achat de FP International

« L'acquisition de FP International profitera à l'ensemble de nos clients en nous permettant de proposer une gamme solide et variée de solutions et d'accélérer le développement de nos produits, notamment pour répondre aux exigences croissantes en matière d'expédition dans le secteur du commerce électronique. Elle renforce également de façon significative la position géographique de Pregis sur les nouveaux marchés internationaux, soutenant ainsi notre stratégie de croissance mondiale », a déclaré Kevin Baudhuin, président-directeur général de Pregis LLC. « Nous sommes impatients d'accueillir les professionnels exceptionnels de FP au sein de l'équipe Pregis. Nos similitudes culturelles favoriseront notre croissance future. »

FP International produit une large gamme de solutions d'emballage de protection depuis cinquante ans. Elle distribue des marques très connues telles que MINI PAK'R®, PRO PAK'R® et POWER PAK'R® ainsi que de nombreux autres produits d'emballage de protection. La société a été fondée en 1967 par Arthur Graham, qui a été le premier à utiliser des matériaux d'emballage intérieur dits « à écoulement libre ». Au cours des vingt dernières années, FP International est passée d'une société produisant un seul produit à un fournisseur de solutions d'emballage de protection de premier plan présent dans le monde entier.

Le président de FP International, Joe Nezwek, a déclaré : « Nous sommes ravis d'intégrer le portefeuille de produits d'emballages de protection grandissant de Pregis. Cela va nous permettre de poursuivre l'engagement que tient FP depuis 50 ans : celui d'innover et de fournir un service à la clientèle exceptionnel. En nous unifiant pour ne constituer qu'une seule et même société, nous serons en mesure d'intensifier nos efforts afin de mieux répondre aux besoins changeants de nos clients. »

FP, dont le siège social se trouve à Fremont, en Californie, dispose de cinq usines de fabrication (deux aux États-Unis, une en Allemagne, une en France et une aux Pays-Bas) et compte 360 employés. Pregis prévoit d'y poursuivre ses activités de fabrication.

FP International est la sixième acquisition réalisée par Pregis au cours des quatre dernières années sous la propriété d'Olympus Partners. Les cinq autres sont Rex Performance Products, Sharp Packaging, l'entreprise de films de protection PolyMask de 3M, les systèmes d'emballage de protection à base de papier Easypack et Eagle Film Extruders.

À propos de FP International

Après avoir commencé par hasard avec un lot de pailles mis au rebut il y a cinquante ans, FP International est devenu un leader mondial des produits et systèmes d'emballage de protection innovants. Aujourd'hui reconnue pour la conception sophistiquée de ses produits, sa culture centrée sur le client et ses technologies innovantes, FP International est présente sur trois continents et fournit des solutions d'emballage intérieur à un large éventail d'industries allant de l'automobile aux jouets. Pour plus d'informations : www.fpintl.com, www.minipakr.com.

À propos de Pregis

Pregis LLC est un fournisseur de matériaux d'emballage de protection, de protections de surface et de systèmes d'équipement innovants qui place le client au cœur de ses solutions. En tant que société neutre sur le plan des matériaux, Pregis travaille avec ses clients pour trouver la solution qui répondra le mieux à leurs défis commerciaux. Pregis dessert une grande variété de segments de marché à destination du grand public et de l'industrie, tels que l'alimentation, les produits pharmaceutiques, la santé, les dispositifs médicaux, l'agriculture, le commerce électronique, la vente au détail, l'automobile, le transport, l'ameublement, l'électronique, le bâtiment, la construction et le secteur militaire/l'aérospatiale. Pour de plus amples informations, visitez www.pregis.com.

SOURCE Pregis LLC

Related Links

http://www.pregis.com