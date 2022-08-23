Премьер Пакистана: КПЭК заложил фундамент для устойчивой модернизации местной экономики

Global Times: КПЭК заложил фундамент для устойчивой модернизации местной экономики; рост внутри региона и за его пределами станет логичным следующим шагом — премьер-министр Пакистана

ПЕКИН, 23 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Расширение Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) для налаживания связей между рынками внутри региона и за его пределами станет логичным следующим шагом, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф (Shehbaz Sharif) в недавнем эксклюзивном интервью газете Global Times, выразив свою открытость к участию третьих сторон в этом флагманском проекте международной интеграции в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

С момента своего создания в 2013 году КПЭК демонстрирует быстрые и ощутимые успехи. По словам Шарифа, за последнее десятилетие КПЭК помог Пакистану устранить «узкие места» в энергоснабжении и инфраструктуре, заложив тем самым основу для устойчивой экономической модернизации.

«По мере расширения участия третьих сторон мы ожидаем, что большее число наших общих друзей выиграют от уникального положения Пакистана на перекрестке основных развивающихся рынков в духе взаимовыгодного сотрудничества, который всегда отличал КПЕК».

По его словам, расширение инициативы КПЭК для налаживания связей между рынками внутри региона и за его пределами станет логичным следующим шагом.

Шариф заявил, что целью КПЭК является объединение региона в рамках общего стремления к процветанию и стабильности. Он отметил, что такой подход не нацелен на поддержку или исключение какой-либо одной стороны, и выразил надежду, что этот проект и далее будет способствовать расширению международного сотрудничества и поможет региону вырваться из порочного круга лишений и конфликтов.

Имея в основе такие идеалы, КПЭК может восприниматься как «угроза» разве что теми, кто смотрит на вещи как на игру с одним победителем и «хочет, чтобы наши народы оставались лишенными плодов развития», заявил премьер-министр Пакистана.

Пакистан поддерживает включение в КПЭК Афганистана, заявил Шариф. «‎Мы надеемся, что наши усилия обеспечат непрерывность международного сотрудничества с Афганистаном и в итоге приведут к созданию мирного, стабильного, процветающего и взаимосвязанного Афганистана, который будет способствовать стабильности и долгосрочному процветанию нашего региона»‎.

Премьер-министр также заявил, что он посетил многочисленные проекты КПЭК, в том числе в Гвадаре, чтобы удостовериться в соблюдении сроков их осуществления, и что его приоритетом всегда было своевременное завершение текущих проектов КПЭК, которые служат основой для будущей повестки двустороннего экономического сотрудничества.

По его словам, после успеха, достигнутого на ранней стадии, КПЭК становится все более авторитетным.

https://www.globaltimes.cn/page/202208/1272927.shtml

SOURCE Global Times