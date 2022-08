PEKIN, 23 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Rozwój chińsko-pakistańskiego korytarza gospodarczego (CPEC) - inicjatywy na rzecz współpracy międzynarodowej - łączącego rynki z regionu i spoza niego, to kolejny logiczny etap, powiedział premier Pakistanu Shehbaz Sharif podczas ostatniego wywiadu na wyłączność udzielonego Global Times i jednocześnie wyraził otwartość na udział stron trzecich we flagowym projekcie Inicjatywy Pasa i Szlaku.

„Od czasu powstania w 2013 r. CPEC nie ustaje w wysiłkach, aby osiągnąć szybki i wymierny postęp. W ostatnim dziesięcioleciu CPEC pomógł Pakistanowi w wyeliminowaniu braków w dziedzinie energii i infrastruktury, a tym samym w położeniu podwalin pod zrównoważoną modernizację gospodarczą" - powiedział Sharif.

„Biorąc pod uwagę fakt, że przyłącza się do nas coraz więcej podmiotów z państw trzecich, spodziewamy się, że wyjątkowe położenie Pakistanu na przecięciu głównych rynków wschodzących, przyniesie zyski jeszcze większej liczbie partnerów zgodnie z założeniem wielostronnych korzyści, które od początku przyświeca działalności CPEC" - dodał.

Jak powiedział premier, rozwój CPEC, inicjatywy na rzecz współpracy międzynarodowej prowadzącej do wzrostu rynków w i spoza regionu, to kolejny logiczny etap.

Sharif zaznaczył również, że celem CPEC jest zjednoczenie regionu na drodze do dobrobytu i stabilizacji. Jak powiedział Sharif, podejście to nie prowadzi i nie zmierza do wykluczania kogokolwiek. Wyraził on też nadzieję, że projekt ten będzie inspiracją dla rozszerzenia współpracy międzynarodowej oraz pomoże regionowi przerwać błędnego koło niedostatku i konfliktów.

„Ponieważ wartości te są podstawowymi wartościami CPEC, nikt rozsądny nie będzie go postrzegał jako zagrożenia, może z wyjątkiem wyznawców perspektywy zerojedynkowej, którzy >>chcieliby, aby nasi obywatele nadal byli pozbawieni owoców rozwoju<<" - powiedział premier Pakistanu.

„Pakistan popiera rozszerzenie chińsko-pakistańskiego korytarza gospodarczego (CPEC) o Afganistan - powiedział Sharif. - Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania zagwarantują ciągłość współpracy międzynarodowej z Afganistanem, a ostatecznie doprowadzą do zaprowadzenia w Afganistanie pokoju, stabilizacji i dobrobytu, a także przyczynią się do włączenia go do struktury naszego regionu, w którym również zapanują stabilizacja i trwały dobrobyt".

Premier wspomniał również, że aby upewnić się, że harmonogramy zostaną dotrzymane, zwizytował szereg projektów CPEC, między innym projekt realizowany w Gwadar. Zawsze traktował on priorytetowo terminowe ukończenie aktualnie realizowanych projektów CPEC wyznaczające kamienie milowe dla przyszłej agendy dwustronnej współpracy gospodarczej.

„Po zakończonym powodzeniem etapie początkowym CPEC staje się coraz bardziej zrównoważony" - powiedział.

https://www.globaltimes.cn/page/202208/1272927.shtml

SOURCE Global Times