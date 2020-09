Premia Partners célèbre son 4e anniversaire et accueille Chanyoung Kim au poste de directeur de l'équipe de vente et de distribution

HONG KONG, 14 septembre 2020 /PRNewswire/ – Premia Partners, l'un des principaux émetteurs de fonds négociés en bourse (FNB, ou ETF en anglais), basé à Hong Kong et fondé en 2016, a récemment célébré son 4e anniversaire. La société a également annoncé la nomination de Chanyoung Kim au poste de directeur et membre de l'équipe de vente et de distribution, avec effet immédiat. Il relèvera directement de Rebecca Chua, associée directrice de Premia Partners.

Chanyoung a déjà 17 ans de carrière dans le secteur financier à son actif et possède une vaste expérience de l'engagement des clients et de la formation des investisseurs dans le cadre de stratégies d'investissement actives, passives et systématiques. Avant d'entrer chez Premia Partners, Chanyoung était responsable des ventes de FNB au siège de Samsung Asset Management, qui détient une part de marché importante sur le marché coréen des FNB.

« Chez Premia, nous sommes ravis d'avoir parmi nous quelqu'un d'aussi talentueux que Chanyoung, qui est lui aussi animé d'une grande passion pour les FNB et d'un fort engagement à cet égard », a déclaré Rebecca Chua. « Chanyoung apporte une expérience hors pair de l'industrie au moment où nous nous apprêtons à franchir une nouvelle étape.

2020 est une année très particulière pour le monde entier, et en dépit du contexte difficile, nous sommes très contents de pouvoir enregistrer, depuis avril, une croissance significative des actifs sous gestion de plus de 60 % à la fin du mois d'août. C'est avec humilité et enthousiasme que nous entamons notre cinquième année, armés de nouveaux objectifs et d'un engagement renouvelé vis-à-vis du chemin à parcourir. C'est un engagement non seulement à l'égard de notre équipe de Premia, mais aussi envers nos clients, partenaires commerciaux et amis qui continuent à croire en nous au fil du temps. »

Au 14 septembre 2020, Premia Partners gère 6 FNB, dont le Premia CSI Caixin China New Economy ETF qui est s'est imposé comme le 4e plus grand FNB d'actions A chinoises à Hong Kong, et qui a remporté le HKEx 2019 Top Performing ETF – Total Return Award (prix du FNB le plus performant en 2019 - Prix du rendement total de la Bourse de Hong Kong). Les autres FNB de Premia comprennent des stratégies couvrant la Chine, les pays émergents de l'ANASE (Association des nations de l'Asie du Sud-Est), les technologies innovantes d'Asie, le Vietnam et le Trésor des États-Unis. Tous les FNB de Premia sont cotés à la Bourse de Hong Kong, avec des guichets disponibles en HKD (dollars de Hong Kong) et en USD.

À propos de Premia Partners

Premia Partners a été créé à Hong Kong en 2016, par un groupe de férus de FNB, convaincus qu'il est nécessaire de doter les investisseurs d'outils d'investissement rentables et qui voient un potentiel d'innovation considérable dans le secteur asiatique des FNB. En Asie et pour l'Asie - parce que c'est notre région. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.premia-partners.com

