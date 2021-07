Premia Partners lança o ETF Premia China STAR50 no TER de 0,58% p.a. como ferramenta de baixo custo para oportunidades do crescimento da China em setores de tecnologia e inovação de hardcore

HONG KONG, 27 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Premia Partners, provedora líder de ETF em Hong Kong, anuncia hoje a listagem do ETF Premia China STAR50 no HKEX.

Este ETF fisicamente replicado oferece o acesso mais econômico e conveniente aos líderes emergentes no Conselho STAR da Bolsa de Valores de Xangai .

O ETF Premia China STAR50 (Tickers: 3151 HKD / 9151 USD/ 83151 RMB) com Índice de Despesas Totais (TER) de 0,58% p.a. , rastreia o Índice de Inovação em Ciência e Tecnologia da SSE 50 , cobrindo as 50 maiores empresas no Conselho STAR Board por capitalização de mercado. A estratégia captura os líderes emergentes da China em setores estratégicos caracterizados por tecnologia hardcore , alta P&D e inovações científicas que vão desde semicondutores , novos materiais , economia verde até biotecnologia , provedor de cadeia de frio biomédica e muito mais. A estratégia também oferece benefícios de diversificação devido à baixa correlação com as ADRs e os principais mercados globais.

"Temos o prazer de lançar o ETF neste momento oportuno à medida que os investidores se tornam cada vez mais interessados na STAR Board conforme ampliam a alocação da China para oportunidades de crescimento de longo prazo", disse Rebecca Chua, sócia-gerente da Premia Partners. "Consistente com todos os ETFs Premia, ela foi projetada como uma ferramenta de alocação transparente e de baixo custo para investidores internacionais acessarem as oportunidades do STAR Board, que não são totalmente acessíveis por meio da conexão de ações."

"O índice STAR 50 é o primeiro Índice de destaque para capturar os constituintes mais representativos de ações e CDR da STAR Board, com ampla representação e foco distinto no setor de inovação", disse Suyuan Lu, gerente geral da China Securities Index Company (CSI). "Mantivemos uma relação muito boa com os parceiros da Premia por meio de nossos anos de colaboração e esperamos trabalhar mais estreitamente juntos para ajudar os investidores internacionais a obter melhor acesso às oportunidades da China por meio de soluções mais relevantes e de melhores práticas."

Sobre a Premia Partners

Fundada em 2016, a Premia Partners é uma das principais administradoras de ETF de Hong Kong, dedicada a construir ETFs de baixo custo, eficiência e melhores práticas para a Ásia. A partir de 28de abril de 2021, a Premia Partners administrará 9 ETFs, incluindo o ETF Premia CSI Caixin China New Economy , que é o 4º maior ETF de ações A da China, em Hong Kong. Para mais informações sobre o Premia ou o Premia ETFs que abrangem China, ASEAN emergentes, tecnologia inovadora da Ásia, Vietnã, os títulos de alto rendimento da China, títulos do governo chinês e Tesouros dos EUA, acesse www.premia-partners.com

