Premia Partners lance la première catégorie de parts couverte en USD des obligations du gouvernement chinois en Asie avec son Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration ETF

(Symboles : 2817 HKD / 9817 USD / 82817 RMB / 9177 USD hedged unit class) suit l' indice ICE 10 ans et plus China Government & Policy Bank .

C'est le premier et unique FNB au monde à offrir un accès direct aux obligations du Trésor chinois et de banques à très long terme négociées en Chine continentale, présentant des notations souveraines stables de A+/A1 et une volatilité des rendements bien moindre parmi les obligations souveraines.