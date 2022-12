Premiado escritório de advocacia, reconhecido pela Harvard Law School, e pioneiro na utilização de inteligência artificial na gestão inovadora de seus processos, comemora 25 anos

SÃO PAULO, 23 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Fundado na cidade de Bauru, em 23 de dezembro de 1997, por Valdomir Mandaliti, e com presença nacional, o Mandaliti é um escritório especializado que possui atuação personalizada e embasada em três grandes pilares: a utilização da tecnologia para definição das estratégias jurídicas, a segmentação por área de negócio e a pessoalidade nos negócios.

Renato Mandaliti comanda o escritório com um time de mais de 400 membros.

Hoje, Renato Mandaliti comanda o escritório, com um time de mais de 400 membros, que atua diretamente nas áreas trabalhista, de seguros, de resseguros e de planos médicos; representação comercial, previdência complementar, energia elétrica e telefonia, instituições financeiras, esportes e entretenimento, bens de consumo e varejo. Atualmente, o Mandaliti possui mais de 120.000 processos ativos, cerca de 3.000 novas ações por mês e 4.000 encerramentos mensais.

Inovador e com foco na utilização da tecnologia de ponta para a sustentabilidade e a eficiência de seu trabalho, vem criando soluções inéditas para otimizar o trabalho na área jurídica. Em 2004, criou um sistema de logística, com uma frota de carros com GPS, para agilizar e melhor controlar os fluxos das ações. Também foi o primeiro a usar câmera fotográfica digital para registrar os processos. Já em 2009, o Mandaliti foi pioneiro a imprimir as petições em frente e verso das folhas, com total apoio da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tornando-se hoje regra básica nos escritórios de advocacia.

Em 2012, foi o primeiro escritório de advocacia que implementou robôs de automação para as áreas jurídicas, incluindo o aplicativo para celular Boomer, que permite ao advogado registrar, tratar e enviar imagens diretamente à pasta digital do processo. Dessa forma, com todo arquivo processual digital, é possível acessar os documentos de qualquer processo em qualquer local e horário, facilitando e otimizando toda a sua metodologia de trabalho e os seus resultados.

Atualmente, o Mandaliti utiliza softwares sofisticados que coletam e analisam dados para criar a estratégia certa para cada caso. Além disso, os softwares são capazes de avaliar o desempenho dos escritórios de advocacia através de indicadores de performance, proporcionando aos clientes uma vantagem única na definição da sua estratégia jurídica e solução de casos.

Como resultado desta inovadora e competente atuação no meio jurídico, o escritório e um de seus sócios proprietários, Renato Mandaliti, receberam diversas indicações de prêmios e artigos, com destaque na área de seguros e resseguros, em renomadas publicações nacionais e internacionais, como a Chambers Global e Latin America, a Análise Advocacia, a WWL, a Legal 500, a Best Lawyers, a Leaders League e a Latin Lawyer National. Além do reconhecimento oficial da Harvard Law School, pelo seu modelo de gestão de negócios.

Dentro das comemorações, o podcast MCast, que discutirá os temas jurídicos mais atuais e relevantes e estará disponível nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts e Amazon Music. Além disso, haverá o lançamento do e-book "Metodologia Ágil no Direito: transformação cultural e organizacional", gratuito, que compartilhará as experiências e cases ao implementar a agilidade na gestão do escritório. Para os interessados, o link do Podcast é: https://conteudo.mandaliti.com.br/mcast.

Contato:

São Paulo - SP

Rua Butantã, 434 - 6º andar

Ed. Itamaraju - Pinheiros

CEP: 05424-000

+55 (11) 3093-4000

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1972348/foto_renato4.jpg

FONTE Mandaliti Advocacia

SOURCE Mandaliti Advocacia