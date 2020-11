Premiado na Suíça, Chef Alexandre Belucci projeta bar/balada para Goiânia

SÃO PAULO, 13 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O chef Alexandre Belucci, ganhador do prêmio "O Rei do Schnitzel" no início do ano, na Suíça, anuncia que aterrizará no Brasil com novidades. A NG Produtora de Guilherme Gonçalves conversou com o chef que anunciou em breve, que um dos primeiros locais a visitar será Goiânia. Ele está com um super projeto de bar/balada para a cidade.

Belucci herdou dois restaurantes da rede da família e está à frente deles há dois anos. São ambientes localizados na Suiça, sendo o Amadeus Wiener Spezialitaten, restaurante em Zurique, o premiado.