Premier Tech stärkt seine Präsenz in Frankreich

„Die Eröffnung dieses neuen Standorts steht in vollem Einklang mit der Entwicklungsstrategie von Premier Tech, die darauf ausgerichtet ist, den Kunden stets einen Mehrwert zu bieten. Die erstklassige Lage dieses Standorts wird es Premier Tech ermöglichen, seine Marktpräsenz auf regionaler und nationaler Ebene zu verstärken und gleichzeitig die Interaktion mit lokalen Partnern und Kunden zu verbessern, wodurch sich der neue Standort als strategischer Geschäftsstandort für die Gruppe positioniert", sagte Yann Nedellec, Senior Director Sales - Business Development für Premier Tech Water and Environment in Frankreich.

Premier Tech bedankt sich für die Unterstützung der Region Auvergne-Rhône-Alpes, die über 130.000 EUR für die Entwicklung des Produktionsstandorts in Montbrison bereitgestellt hat.

Die Region Auvergne-Rhône-Alpes freut sich, Premier Tech Water and Environment im Rahmen des Programms „Pack relocalization" bei seinem Projekt für eine nachhaltige Produktionsanlage für Onsite-Abwassersysteme in Montbrison unterstützt zu haben, durch die fast 10 Arbeitsplätze entstehen werden. Die Region unterstützt seit langem Projekte, die darauf abzielen, Unternehmen wieder anzusiedeln. Mit unserem Relokalisierungsplan in Höhe von 1,2 Mrd. EUR, der verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit der Ausbildung und der Entwicklung innovativer digitaler und automatisierter Produktionsprozesse umfasst, haben wir unsere Bemühungen sogar noch beschleunigt. Diese Bemühungen ermöglichen es unserer Industrie, auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. „Die Region Auvergne-Rhône-Alpes ergreift Maßnahmen und unternimmt alles, um die Produktion und die Arbeitsplätze in ihrem Gebiet zu erhalten", erklärt Stéphanie Pernod, Vizepräsidentin für Wirtschaft, Reshoring, regionale Präferenzen und digitale Angelegenheiten.

„Neben der Gründung des Unternehmens und der Schaffung von Arbeitsplätzen in der Loire Forez Agglomération konzentrieren wir uns auch auf Innovationen im Bereich der Abwassersysteme – sowohl kollektiv als auch vor Ort – und sind stets bestrebt, die Wasserressourcen besser zu schützen", erklärt Thierry Hareux, Vizepräsident für Abwasser- und Regenwassermanagement.

Der Standort Montbrison umfasst eine Produktionsstätte und eine Servicestelle, wodurch der gesamte Herstellungsprozess zentralisiert und gleichzeitig die Nähe zum Kunden gewahrt wird. Im Laufe der Zeit will Premier Tech Water and Environment dieses Geschäftsmodell auf andere Standorte in Frankreich ausweiten.

„Durch die Stärkung seiner Präsenz auf dem französischen Markt erweitert Premier Tech seine Aktivitäten und rückt gleichzeitig näher an seine Kunden heran. Diese Nähe führt zu engeren Beziehungen, einem verbesserten Kundenerlebnis und kürzeren Lieferzeiten sowie geringeren Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit dem Transport", sagte Julien Gilles, Senior Director Operations bei Premier Tech Water and Environment in Frankreich.

Informationen zu Premier Tech Water and Environment

Wir tragen zum Schutz unseres Planeten bei, indem wir nachhaltige lokale Lösungen für die Wasser- und Abfallwirtschaft entwickeln, die für alle zugänglich sind: Das ist es, was Premier Tech Water and Environment inspiriert und motiviert, innovativ zu sein. Angetrieben von dem Bestreben, die Grenzen der Technologie immer weiter hinauszuschieben, entwickelt und verbessert diese Unternehmensgruppe Lösungen, um wirksame, effiziente und umweltverträgliche Produkte und Dienstleistungen für die Behandlung von Abwasser, die Wiederverwertung von Regenwasser, das Management von Abflüssen, die Lagerung von Flüssigkeiten und die Verwertung organischer Reststoffe anzubieten. Wir vertreiben die Marken Ecoflo® und RewatecTM.

Besuchen Sie www.premiertechaqua.com für weitere Informationen.

Informationen zu Premier Tech

Bei Premier Tech geht es darum, etwas zu bewegen, indem wir seit über 100 Jahren Menschen und Technologien miteinander verbinden. Unser Team wird von dem gemeinsamen Willen vorangetrieben, nachhaltige Lösungen zu liefern, die zur Ernährung, zum Schutz und zur Verbesserung unserer Welt beitragen.

Premier Tech erzielt heute einen Umsatz von über 1 Mrd. USD und wächst international, angetrieben durch seine 5.200 Teammitglieder in 28 Ländern. Dies ist unsere Zeit, in der wir über 100 hinausgehen.

Weitere Informationen über Premier Tech finden Sie unter www.premiertech.com

Kontakt: Stéphanie Thériault, Public Relations, Premier Tech, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2534192/Premier_Tech_lt_e_Premier_Tech_strengthens_its_presence_in_Franc.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2534193/Premier_Tech_lt_e_Premier_Tech_strengthens_its_presence_in_Franc.jpg