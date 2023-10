Premier transporteur automobile à pile à hydrogène opérationnel au monde, GMW-FTXT est à la pointe du marché des véhicules commerciaux à pile à hydrogène

BAODING, Chine, 30 octobre 2023 /PRNewswire/ -- GMW-FTXT, une société leader dans le domaine des piles à combustible en Chine, est prête à mettre en service 16 transporteurs automobiles alimentés à l'hydrogène, fournissant des services logistiques aux entreprises du pays. Cette flotte fournira des services intégrés de transport de véhicules aux entreprises logistiques chinoises, créant ainsi la première démonstration à grande échelle au monde de transporteurs automobiles à hydrogène commercialement viables.

Les camions sont entièrement développés, produits et fabriqués par GMW-FTXT, et intègrent des systèmes de piles à combustible propriétaires, des réservoirs de stockage d'hydrogène et d'autres composants. Avec une autonomie de 400 km avec un seul plein d'hydrogène, chaque camion peut transporter 8 à 10 véhicules de tourisme. Par rapport aux camions diesel conventionnels, les transporteurs de voitures à hydrogène de GMW-FTXT offrent une puissance supérieure, un niveau sonore plus faible, un rendement énergétique plus élevé, et répondent aux exigences particulières des clients du secteur de la logistique en matière de capacité de charge élevée, d'efficacité opérationnelle et de sécurité.

GMW-FTXT a déjà déployé plusieurs véhicules à pile à hydrogène en Chine, notamment des poids lourds, des bus de transport en commun et des fourgonnettes. D'ici à la fin de 2023, l'entreprise prévoit d'introduire d'autres véhicules spécialisés alimentés à l'hydrogène, tels que des camions frigorifiques et des véhicules sanitaires. Avec le plus grand portefeuille de modèles et d'applications de véhicules à pile à combustible, GMW-FTXT est en passe de devenir l'entreprise leader de l'économie de l'hydrogène en plein essor en Chine.

Le gouvernement chinois a pour objectif de mettre en circulation un million de véhicules à pile à combustible d'ici à 2030. Grâce à un soutien politique fort et à des progrès technologiques rapides, l'avenir est prometteur pour l'énergie hydrogène et les véhicules tels que la flotte innovante de transporteurs automobiles de GMW-FTXT.

