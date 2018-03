Première blockchain au monde à enregistrer et récompenser toutes les activités économiques - KatalystCoin s'apprête à créer un monde sans désaccords grâce à son concept de preuve de la fidélité

1. Un moyen de récompenser les utilisateurs. Katalyst est la première blockchain au monde à enregistrer et récompenser toutes les activités économiques. Les utilisateurs qui exécutent des tâches prédéfinies seront récompensés par des KatalystCoins ou d'autres crypto-actifs, le cas échéant. Il s'agit du protocole révolutionnaire de « Preuve de la fidélité » (PoL selon l'anglais), qui contribue à rendre les écosystèmes durables pour chaque partie prenante en harmonisant les incitations.

2. Rémunération de l'expertise en termes d'incubation des entreprises. Katalyst aide les entreprises et les communautés à accélérer leur croissance en tirant parti de la blockchain pour mener leur expansion. Il s'agit d'une innovation économique basée sur les jetons (tokens) unique à Katalyst. Les entreprises auxquelles Katalyst Pte Ltd sert d'incubateur peuvent compter sur l'expérience et l'expertise de leurs partenaires réputés pour collecter des fonds.

3. Frais de transaction pour les échanges décentralisés. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de la vente de crypto-actifs dans le cadre des échanges et du portefeuille alimenté par Katalyst. Les frais de transaction peuvent être payés en KatalystCoins.

« Katalyst porte dans son ADN la création d'un monde sans désaccords via l'enregistrement et la récompense des activités économiques. L'équipe de Katalyst a toujours été passionnée par l'accélération de la croissance des entreprises. En tirant parti de la dernière technologie blockchain, nous sommes à même de susciter de nouvelles innovations financières qui répondent davantage au marché », déclare Raymond Ng, directeur de Katalyst et fondateur de KatalystCoin.

Pour en savoir plus et participer à la vente de leurs jetons, rendez-vous sur www.katalystcoin.com

À propos de Katalyst Pte Ltd

Basée à Singapour, Katalyst Pte Ltd est dirigée par Raymond Ng, un expert réputé en financement qui compte, à son actif, plus de 16 ans d'expérience dans le secteur du financement. Parmi les éminents conseillers de Katalyst, figure M. Teng Theng Dar, ambassadeur non résident de Singapour à Oman et ancien PDG de Singapore Business Federation.

