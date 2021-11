Premiere Exposition du Jeune Peintre Outsider Orsten Groom a la Galerie Templon

PARIS, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Cette saison, la Galerie Templon présente pour la première fois le travail du jeune peintre « Outsider » aux origines russo-polonaises, Orsten Groom. A travers un ensemble de toiles aussi spectaculaires qu'inclassables, l'exposition propose une lecture gutturale et décalée de l'histoire par celle iconoclaste des images.

« SIEG MHUND KALUMNIATOR » décline une série évolutive de grands formats, telles des fresques murales articulées sur Freud et Moïse, ainsi qu'un improbable jeu de mots canin. « Par l'art, par le pouvoir de la peinture, » explique Orsten Groom, « la série tente de prendre en charge l'Histoire entière et de la réguler de façon tragique ou grotesque. Les tableaux ne sont ni des commentaires ni des illustrations mais un principe de régulation « in-psychanalisable. »

Qualifiant lui-même sa pratique « d'art parietal post-historique », il procède par concaténation de références iconographiques - des bas-reliefs égyptiens à Andy Warhol.

« La série récapitule toute l'histoire entre l'Égypte antique et la psychanalyse, environ 5000 ans d'Histoire des images frappées d'interdit » explique-t-il, « les points de départ des lois du bas-relief égyptien et la définition de l'hallucination freudienne qui ont été les deux grands enjeux picturaux pour traiter ce carnaval selon une facture extrêmement plate mais que l'exposition propose aussi de découvrir avec des lunettes 3D. »

Sur la toile, il entrelace ses compositions jubilatoires dans des effets de superpositions et de perspectives, révélant des connexions complexes et inattendues à la surface de l'œuvre. « Quand un tableau est achevé, il me rejette et je perds mon prédicat, il appartient lui au peuple des tableaux, à cette puissance complètement impersonnelle qu'est la peinture. »

