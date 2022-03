PREMIÈRES CHIRURGIES RÉALISÉES AVEC DES IMPLANTS IMPRIMÉS EN 3D SPÉCIFIQUES AU PATIENT ET PRODUITS AU CENTRE DE SOINS LIMACORPORATE PROMADE POINT OF CARE CENTER AU HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY

UDINE, Italie, 10 mars 2022 /PRNewswire/ -- LimaCorporate S.p.A., premier fabricant mondial de produits orthopédiques, et Hospital for Special Surgery (HSS), toujours classé numéro un mondial de l'orthopédie par Newsweek et à l'échelle nationale par U.S. News & World Report aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui une nouvelle étape dans leur collaboration. Les premières solutions spécifiques au patient conçues et produites au ProMade Point of Care Center for Complex Orthopedic Solutions de HSS (ProMade PoC) ont été utilisées avec succès dans deux opérations de reconstruction articulaire complexes.

L'un des cas était une opération de la hanche effectuée par le chirurgien de la hanche et du genou, Robert L. Buly, MD , au HSS à New York, tandis que l'autre était une intervention de l'épaule effectuée par le chirurgien orthopédiste Patrick Connor, MD, au OrthoCarolina Center, situé à Charlotte, en Caroline du Nord.

Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate, a déclaré : « La réussite de ces deux premières opérations ProMade réalisées au ProMade PoC Center est une source de fierté pour LimaCorporate. Ce succès illustre ce qui peut être accompli lorsque notre technologie et notre savoir-faire sont associés à des chirurgiens experts de premier plan, comme le Dr Buly et le Dr Connor, et à l'établissement de soins de santé visionnaire qu'est le HSS. Nous sommes tous unis par le même objectif : faire progresser les soins aux patients et rétablir l'émotion du mouvement. »

Le ProMade PoC Center offre la possibilité d'améliorer la collaboration entre les ingénieurs de conception et de fabrication et les chirurgiens afin de développer des solutions spécifiques au patient avant de les imprimer en 3D sur le site. Il permet de réduire de plusieurs semaines le délai avant l'intervention chirurgicale et est devenu une ressource disponible non seulement pour les médecins du HSS, mais également pour les fournisseurs et les hôpitaux dans l'ensemble des États-Unis.

« L'accessibilité du ProMade PoC Center est très bénéfique pour les fournisseurs en vue de répondre aux besoins de patients, qui constituent des cas particulièrement uniques, a déclaré le Dr Connor. De telles solutions personnalisées peuvent offrir une opportunité viable aux personnes qui font face à des options très limitées pour la reconstruction et améliorer les chances de succès. »

Le Dr Buly a ajouté : « L'impression 3D a des avantages par rapport à l'usinage conventionnel, en particulier pour la facilité avec laquelle des formes très complexes peuvent être fabriquées. Il est important que les implants orthopédiques correspondent aux besoins anatomiques de la personne, et je suis ravi d'avoir pris en charge mon cas unique en collaboration avec les ingénieurs de ProMade pour développer un composant propre au patient et accélérer ce qui était autrefois un temps. . .processus de production international intensif. »

Le centre, établi grâce à une relation stratégique de longue date entre le HSS et LimaCorporate, est une installation commerciale réglementée par la FDA et située sur le campus principal du HSS à New York. Le but de ce projet novateur et unique en son genre est de fournir des soins plus rapides et plus accessibles aux patients américains qui ont besoin de solutions de remplacement articulaire complexes personnalisées et uniques.

« Nous ne pouvions pas être plus heureux de voir notre vision pour le ProMade PoC Center réalisé avec ces premiers implants spécifiques au patient », a déclaré Louis A. Shapiro, président et PDG de HSS. « Le HSS a toujours mis l'accent les avancées du domaine de l'orthopédie, et nous sommes fiers d'offrir des solutions qui profitent aux fournisseurs et sont bénéfiques pour les patients sur tout le territoire. Ce centre et notre partenariat continu avec LimaCorporate représentent l'esprit d'innovation de HSS. En partageant nos connaissances et en créant de nouveaux niveaux d'accès à des capacités d'impression 3D personnalisées, nous espérons continuer à donner aux patients les meilleurs soins de leur catégorie et accélérer le développement de nouvelles solutions musculosquelettiques complexes. »

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une société orthopédique mondiale, axée sur l'innovation numérique et le matériel sur mesure, qui fait progresser les soins centrés sur les patients. Ses solutions technologiques pionnières sont mises en place pour aider les chirurgiens à améliorer les résultats obtenus sur les patients grâce à la chirurgie de remplacement articulaire. Son principal objectif est de proposer des solutions orthopédiques reconstructives et sur-mesure aux chirurgiens, ce qui leur permet d'améliorer la qualité de vie des patients en leur redonnant la joie du mouvement.

Basée en Italie, la société est présente dans plus de 20 pays à travers le monde. LimaCorporate propose des produits qui s'étendent de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

Pour de plus amples informations sur la société, veuillez consulter le site : www.limacorporate.com

À propos de HSS

Le HSS est le plus important centre médical universitaire au monde axé sur la santé musculosquelettique. En son cœur se trouve le Hospital for Special Surgery, classé en première position en orthopédie au niveau national (pour la onzième année consécutive) et quatrième position en rhumatologie par le U.S.News & World Report (2021-2022). Il a également été désigné comme étant le meilleur hôpital en orthopédie pédiatrique dans les états de New York, de New Jersey et du Connecticut, en tête de la liste « Best Children's Hospitals » de l'U.S. News & World Report (2021-2022). Selon un sondage mené auprès de professionnels de la santé dans plus de 20 pays par Newsweek, le HSS est classé au premier rang mondial en orthopédie pour une deuxième année consécutive (2021). Fondé en 1863, l'hôpital enregistre aux États-Unis les taux de complication et de réadmission les plus bas, ainsi qu'un taux d'infection parmi les moins élevés. Le HSS a été le premier de l'État de New York à recevoir la reconnaissance d'attractivité pour l'excellence des services infirmiers de l'American Nurses Credentialing Center, cinq fois consécutives. Filiale du Weill Cornell Medical College, le HSS dispose d'un campus principal à New York et d'installations dans le New Jersey, le Connecticut et les régions de Long Island et du comté de Westchester dans l'État de New York, ainsi qu'en Floride. En plus des soins apportés aux patients, le HSS est un chef de file de la recherche, de l'innovation et de l'éducation. Le HSS Research Institute comprend 20 laboratoires et compte 300 employés qui œuvrent à faire progresser la santé musculosquelettique via la prévention de la dégénérescence, la réparation et la régénération des tissus. Le HSS Innovation Institute s'attache à concrétiser le potentiel de nouveaux médicaments, traitements et dispositifs médicaux. Le HSS Education Institute est un leader de confiance qui fait avancer l'apprentissage et la recherche dans le domaine de la santé musculosquelettique en appuyant les médecins, le personnel infirmier, les professionnels paramédicaux, les stagiaires universitaires et les consommateurs dans plus de 145 pays. L'institut collabore avec des centres médicaux et d'autres organisations afin d'améliorer la qualité et la valeur des soins musculosquelettiques, et de rendre les soins de premier ordre du HSS plus largement accessibles à l'échelle nationale et internationale. www.hss.edu .

