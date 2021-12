Prêmio APIMEC IBRI anuncia cinco mais votados de cada categoria

SAO PAULO, 3 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A APIMEC BRASIL (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil) e o IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) anunciam os cinco mais votados em cada categoria no 2º Prêmio APIMEC IBRI.

A solenidade do 2º Prêmio APIMEC IBRI está prevista para 07 de dezembro de 2021, às 18:30.

A votação foi direta e realizada por analistas "Pessoa Física" credenciados e associados pela APIMEC Autorregulação (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais para Autorregulação) e APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil), além de associados efetivos do IBRI.

O Segundo Prêmio APIMEC IBRI tem abrangência nacional em sete categorias e conta com o patrocínio das empresas: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); BNY Mellon; Innova – All Around The Brand; Madrona Advogados; MZ; e Luz Capital Markets Printer.

Segue o resultado com os cinco mais votados das sete categorias do Prêmio APIMEC IBRI em ordem alfabética:

Melhor Analista de Valores Mobiliários (ordem alfabética):

Daniel Sasson Martinez de Mattos

Domingos Toledo Piza Falavina

Eduardo Whitaker de Assumpção Mattos Rosman

Pedro Arthur Motta Leduc

Thiago Bovolenta Batista

Melhor Casa de Análise de Valores Mobiliários (ordem alfabética):

Banco BTG Pactual

Banco JP Morgan

Bradesco Corretora

Itaú Unibanco

XP Investimentos

Melhor Casa de Análise Independente de Valores Mobiliários (ordem alfabética):

Eleven

Empiricus

Exame

Levante

Toro Investimentos

Melhor Profissional de RI – Small/Middle Cap (ordem alfabética):

Edmar Prado Lopes Neto – Movida

Gustavo Lopes Theodozio – M. Dias Branco

Hemerson Souza – Fras-le

José Antonio de Almeida Filippo - Fleury

Natasha Utescher - Dexco

Melhor Profissional de RI - Large Cap (ordem alfabética):

Alfredo Egydio Setubal – Itaúsa

André Luis Rodrigues – Weg

Daniel Sonder – B3

Geraldo Soares – Itaú Unibanco

Leandro de Miranda Araujo – Bradesco

Melhor Prática e Iniciativa de RI - Small/ Middle Cap (ordem alfabética):

AES Brasil

Banco ABC Brasil

Fleury

Iochpe Maxion

Movida

Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap (ordem alfabética):

Ambev

Banco do Brasil

B3

Banco Itaú Unibanco

Itaúsa

Mais informações:

https://www.premioapimecibri.com.br/?eg_sub=ccc21e8e96&eg_cam=a53314ef8f66392f5a69c9f7f9164a2d&eg_list=1

Para conhecer o regulamento do Prêmio APIMEC IBRI 2021, basta acessar:

https://www.premioapimecibri.com.br/wp-content/uploads/sites/486/2021/10/Regulamento-Premio-APIMEC.IBRI-19082021.pdf

