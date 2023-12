Prêmio APIMEC IBRI divulga vencedores em sete categorias

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil) e o IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) revelam os nomes das empresas e profissionais vencedores em cada uma das sete categorias do 4º Prêmio APIMEC IBRI.

Desde seu lançamento, em 2020, a premiação tem como objetivo reconhecer os profissionais e as empresas com as melhores práticas, para construir um mercado de capitais cada vez mais forte, transparente e equânime no Brasil. Pelas regras da premiação, são os próprios profissionais que reconhecem e premiam os seus pares, de forma cruzada: analistas votam em profissionais de RI que, por sua vez, escolhem os analistas.

Para Luiz Henrique Valverde, diretor-presidente do IBRI, o prêmio é um reflexo da constante evolução do mercado de capitais brasileiro. "A iniciativa do Prêmio APIMEC IBRI é realmente diferenciada, pois valoriza atores relevantes e integrados da cadeia de valor da informação para o investidor. O analista é uma das principais interlocuções do profissional de RI, e vice-versa. A atuação conjunta dos profissionais é fundamental na construção de um mercado de capitais cada vez mais eficiente", declara.

Para Lucy Sousa, presidente executiva da APIMEC Brasil, na premiação deste ano "já foi possível notar uma evolução, mais especificamente no quesito diversidade de gêneros, pois, pela primeira vez, havia sete mulheres na relação dos cinco finalistas nas categorias profissionais, sendo que duas venceram em Melhor Profissional de RI – Small/Middle Cap e Melhor Profissional de RI – Large Cap".

"Eu queria dar os meus parabéns especialmente às mulheres vencedoras nas categorias de Melhores Profissionais de RI. Como uma veterana de quase quatro décadas no mercado, posso afirmar que essa é uma conquista importantíssima e difícil de imaginar há alguns anos. É preciso pontuar que na medida em que o mercado cresce, são necessários mais profissionais bem capacitados. Esse é o momento de apoiarmos, também, o aumento da diversidade, não só de gênero, como de raça. Entidades como a APIMEC Brasil e o IBRI precisam estimular as casas de análise e empresas a dar a devida atenção ao "S" da sigla ESG (do inglês, Environmental, Social and Governance; em português, ASG – Ambiental, Social e Governança) na hora de contratar, promovendo ações de diversidade e inclusão", conclui Lucy Sousa.

Os profissionais e empresas, vencedores e mais votados nas sete categorias são:

1 - Melhor Analista de Valores Mobiliários:

Pedro Leduc (Itaú BBA) é o vencedor.

Os cinco mais votados em ordem alfabética foram:

André Salles (UBS Brasil CCTVM); André de Mello Sampaio (Banco Santander); Eduardo Whitaker de Assumpção Mattos Rosman (Banco BTG Pactual); Pedro Leduc (Itaú BBA); e Thiago Batista (UBS Brasil CCTVM).

2 - Melhor Casa de Análise de Valores Mobiliários:

BTG Pactual é a Casa de Análise de Valores Mobiliários vencedora.

As cinco mais votadas em ordem alfabética foram:

BTG Pactual; J.P. Morgan; Bradesco; Itaú Unibanco; e XP Investimentos.

3 - Melhor Casa de Análise Independente de Valores Mobiliários:

A Eleven Financial Research é a vencedora.

As cinco mais votadas em ordem alfabética foram:

Eleven Financial Research; Empiricus Research Publicações; Levante Ideias de Investimentos; TC Matrix; e Toro Investimentos.

4 - Melhor Profissional de RI – Small/Middle Cap:

Larissa Boness (Estapar) é a vencedora.

Os cinco mais votados em ordem alfabética foram:

Alisandra Reis (SLC Agrícola); Guilherme Setubal (Dexco); Larissa Boness (Estapar); Mariana Mayumi Oyakawa (Auren); e Rafaella Nolli (Positivo Tecnologia).

5 - Melhor Profissional de RI – Large Cap:

Licia Rosa (Itaúsa) é a vencedora.

Os cinco mais votados em ordem alfabética foram:

Alfredo Setubal (Itaúsa); André Menegueti Salgueiro (Weg); Licia Rosa (Itaúsa); Luiza Chaves Gabriel Aragão (Klabin); e Renata Oliva Battiferro (Gerdau).

6 - Melhor Prática e Iniciativa de RI – Small/ Middle Cap:

A Randoncorp é a vencedora.

As cinco mais votadas em ordem alfabética foram:

AES Brasil; Fras-le; Randoncorp; Simpar; e SLC Agrícola.

7- Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap:

A Itaúsa foi a vencedora.

As cinco mais votadas em ordem alfabética foram:

Banco do Brasil; Gerdau; Itaúsa; Itaú Unibanco; e Weg.

O evento contou com os seguintes patrocinadores: Patrocínio Diamante – B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); Patrocinadores Ouro – BNY Mellon; Innova All Around The Brand; Madrona Fialho Advogados; Mazars; e MZ.

Sobre a APIMEC Brasil

A APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil) é uma entidade de pessoas físicas, com fins técnicos, culturais e não lucrativos. A associação realiza a interface entre entidades do mercado financeiro e de capitais, órgãos fiscalizadores, poderes executivo e legislativo, imprensa e profissionais de investimentos, participando de diversos fóruns de discussão em outras entidades, no Brasil e no exterior.

Presente há 52 anos no mercado, anteriormente como ABAMEC, a associação é uma das mais longevas e relevantes entidades do mercado financeiro brasileiro, promovendo eventos técnicos e educacionais e atividade de autorregulação do analista de valores mobiliários.

Sobre o IBRI

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1997, e cujos associados são pessoas físicas. A sua Missão é contribuir para formar e valorizar os profissionais de RI (Relações com Investidores), atuando como centro de conhecimento e de geração de conteúdo em Relações com Investidores e Mercado de Capitais.

Com cerca de 400 associados, o IBRI tem atuação nacional e desenvolve iniciativas nas áreas de Educação, promoção de networking, além de atuar institucionalmente objetivando o fortalecimento da Profissão de Relações com Investidores e do Mercado de Capitais do Brasil.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.premioapimecibri.com.br/

http://www.ibri.com.br/

FONTE APIMEC Brasil