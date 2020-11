Prêmio APIMEC IBRI está com votação aberta

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) e o IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) lançam premiação com abrangência nacional com cinco categorias: (a) Melhor Analista de Valores Mobiliários credenciado na APIMEC; (b) Melhor Casa de Análise de Valores Mobiliários (PJ - Pessoa Jurídica credenciada na APIMEC); (c) Melhor Profissional de Relações com Investidores; (d) Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores Small/Middle Cap; e (e) Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores Large Cap.

A votação já iniciada é direta e realizada por analistas "Pessoa Física" credenciados e associados pela APIMEC Nacional, além de associados efetivos do IBRI.

Anastácio Fernandes Filho, presidente do Conselho de Administração do IBRI, diz que o objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento do mercado de capitais, "disseminar boas práticas e iniciativas, além de valorizar os profissionais. Com a premiação, almejamos ter um mercado de capitais cada vez mais forte, ativo e com regras claras em sintonia com as melhores práticas", enfatiza.

O voto é secreto (criptografado) e auditado. A solenidade de premiação será em plataforma digital, por causa da pandemia (COVID-19). A votação irá até 30 de novembro de 2020.

"A primeira edição do Prêmio APIMEC IBRI 2020 deverá registrar quem se destacou em período desafiador com a pandemia e com a presença crescente de pessoas físicas como investidores, o que exigiu uma comunicação mais didática e assertiva", diz Ricardo Tadeu Martins, presidente da APIMEC Nacional.

O Comitê de Premiação é formado por representantes da APIMEC (Ricardo Martins, Eduardo Werneck e Lucy Sousa) e do IBRI (Geraldo Soares, Fernando Foz e Rodrigo Maia).

O 1º Prêmio APIMEC IBRI conta com o patrocínio do B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), BNY Mellon, Innova, Shearman&Sterling, e MZ.

