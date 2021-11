Prêmio Automação GS1 Brasil anuncia vencedores

SÃO PAULO, 29 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- "Reinvente-se" é o tema da 23ª edição do Prêmio Automação, que anuncia os projetos vencedores que inovaram entre o ano passado e esse. Promovido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, o evento destaca empreendedores, empresas, imprensa e entidades de vários setores da economia que trabalham com relevância para a a melhoria da qualidade de vida e dos negócios.

"Temos como objetivo reconhecer empresas e profissionais que inovam os processos de automação e promovem a inovação como diferencial em seus negócios", declara o presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira, ao destacar que o prêmio é hoje uma referência em gestão e empreendedorismo. Na noite de 8 de dezembro os homenageados receberão o Troféu Harpia – maior ave de rapina do Brasil – no espaço Tom Brasil, em São Paulo. Nesta edição, os casos de sucesso inscritos abrangem as categorias Educação, Sustentabilidade, Aplicação de mercado e Imprensa.

Confira os premiados por categoria:

Instituto Mauá – Educação

inPEV – Sustentabilidade

Paripassu – Automação de processos do setor de alimentos

Supermercado Pinheiro – Inovação - Aplicação do Código 2D

Urano – Inovação - Aplicação do Código 2D em parceria com Parla Deli e BM Informática

IDCotton – Rastreabilidade com o padrão EPC/RFID

Havan – Aplicação do Padrão EPC/RFID em parceria com iTag, Hazar e Zebra

Leroy Merlin – Aplicação do Código 2D no setor de construção

– Aplicação do Código 2D no setor de construção Marinha do Brasil – Automação nos processos de fardamento em parceria com Kway e Slidelog

BIG – Aplicação do Padrão GS1-128 em parceria com a Paripassu

Finalistas da categoria imprensa – vencedor será revelado no dia 8/12:

O Povo

O Estado de São Paulo

Revista HSM

Sobre a Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil

A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, é uma organização multissetorial sem fins lucrativos que representa nacionalmente a GS1 Global. Em todo o mundo, a GS1 é responsável pelo padrão global de identificação de produtos e serviços (Código de Barras e EPC/RFID) e comunicação (EDI e GDSN) na cadeia de suprimentos. Além de estabelecer padrões de identificação de produtos e comunicação, a associação oferece serviços e soluções para as áreas de varejo, saúde, transporte e logística. A organização brasileira tem 58 mil associados. Mais informações aqui.

FONTE Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil

SOURCE Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil