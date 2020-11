Prêmio BBM de Logística 2020 reúne as maiores empresas e melhores projetos do setor

SÃO PAULO, 13 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Criado há sete anos, o Prêmio BBM de Logística, destaca e reconhece os melhores projetos e profissionais do segmento e de supply chain, e seu crescente prestígio representa mais do que um diferencial na vida profissional de seus vencedores.

Realizado pela Mundo Logística, patrocinado pelo Grupo BBM, um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Mercosul, a iniciativa, que acaba de anunciar seus finalistas desta edição, valoriza os projetos que se destacam pela inovação e resultados obtidos, assim como seus realizadores - responsável pelo projeto e equipe participante.

Esses projetos destacam-se em um setor de grande importância como é a Logística, que precisa funcionar sempre da melhor maneira para cumprir seu papel fundamental, inclusive na vida dos cidadãos -- como ficou claro, por exemplo, nos problemas de abastecimento que aconteceram no início da crise, felizmente logo superados pela agilidade e competência mais uma vez demonstradas pelo setor.

"Acreditamos no potencial e no reconhecimento oferecido por este prêmio, conhecido como o principal do setor, valorizando os projetos e profissionais do segmento, fazendo com que haja cada vez mais investimento e inovação em Logística. Neste sentido, apoiamos e patrocinamos a iniciativa, que tem como foco ampliar sempre o potencial desta categoria", explica André Prado, CEO da BBM Logística.

Com uma banca examinadora formada por referências do setor – Carlos Taboada, professor titular e diretor do Laboratório de Desempenho Logístico da UFSC; Celso Peyerl, head de Supply Chain da Suzano; Cesar Meireles, presidente executivo da ABOL; Fernando Trigueiro, CEO da Focus Trigueiro Consultoria e Treinamento; Luis Martão, executivo de Supply Chain; Manoel Reis, professor da FGV/ SP e coordenador de projetos da FGV Projetos; Marco Antonio O. Neves, presidente da Tigerlog Consultoria; Nestor Felpi, diretor de distribuição e Inovação da Natura; Orlando Fontes Lima Jr., professor titular em Logística e Transportes da UNICAMP; Pedro Moreira, presidente da Abralog; e Ricardo Rodrigues, diretor executivo de Logística do Dia Supermercados – o prêmio evidencia o conhecimento e a evolução do segmento, atestando a competência dos profissionais da área.

Os critérios para a premiação foram: a solução adotada, os resultados obtidos, as inovações trazidas pelo projeto e o depoimento de stakeholders. Cada projeto foi avaliado por diversos membros da banca, para que fosse possível chegar à nota final de cada um deles.

"É um enorme privilégio compor essa banca de renomados especialistas do setor. Presenciamos cases de altíssimo nível que conferem uma importante evolução de nossos profissionais e suas empresas, fundamentais para o desenvolvimento de nossa logística e cadeias de suprimentos. Temos que destacar essa extraordinária iniciativa da BBM Logística e Mundo Logística. Eventos como esse são capitais para reconhecer e disseminar as inovações, conhecimento e boas práticas de nosso segmento", relata Pedro Moreira, presidente da Abralog – Associação Brasileira de Logística.

Participaram da edição 2020 do prêmio, empresas que representam 10% das maiores companhias do Brasil, com faturamento somado equivalente a R$ 770 bilhões, ou 10,5% do PIB. Dentre essas companhias estão: Accenture, Braskem, COFCO International, DHL, General Mills, Grupo Moura, Henkel, Levi's Brasil, Minerva Foods, Mafrig, Protege, Whirlpool e outras.

A edição de 2020 mereceu destaque também pelas características únicas do período, lembrou Marco Antonio Guapo, diretor e editor da MundoLogística: "É uma grande satisfação realizar o Prêmio BBM de Logística, especialmente neste ano. Através deste Prêmio, conseguimos dar a devida importância a projetos de um setor que não deixou o Brasil parar, em um dos anos mais complicados da nossa história. Os profissionais de logística garantiram o abastecimento durante a pandemia, tornando a vida das pessoas um pouco mais normal. Assim como aos profissionais de saúde, temos muito que agradecer aos profissionais de logística!"

"A logística é um dos setores mais importantes da economia nacional e por diversas vezes acaba não recebendo um reconhecimento à altura de sua importância. O Prêmio BBM de Logística congrega desde empresas líderes globais à startups em franca expansão e cria a oportunidade necessária para que os talentos sejam reconhecidos por uma banca formada por autoridades acadêmicas e empresariais do setor. Esse terreno fértil ao talento, amplifica a representatividade da Logística, melhora a produtividade geral de nosso país e abre um espaço fantástico para benchmarking", explica André Prado, CEO da BBM Logística.

Confira a lista dos finalistas da edição deste ano (por categoria):

Categoria Melhoria Operacional

Grupo Pão de Açúcar

Logicalis Brasil

Martin Brower

Profarma Specialty

Tigre

Categoria Inovação

Big Belt

Diálogo Logística

Magazine Luiza

MWM Motores

Taggen

Categoria Socioambiental

Cofco INTL

DHL Supply Chain Brasil

Grupo Moura

MSD

RGLOG

Categoria Startup

Flowls

GTI PLUG

Onisys

Optimum Supply

Truckpad

Categorias e Metodologia

O Prêmio BBM de Logística 2020, contempla as seguintes categorias:

Melhoria operacional : refere-se a projetos que tenham trazido melhoria às operações logísticas, em qualquer sentido (redução de custos, melhorias estruturais, otimizações etc.);

: refere-se a projetos que tenham trazido melhoria às operações logísticas, em qualquer sentido (redução de custos, melhorias estruturais, otimizações etc.); Inovação : projetos que tenham foco inovador e que revolucionaram as operações;

: projetos que tenham foco inovador e que revolucionaram as operações; Socioambiental : projetos voltados a melhorias sociais ou ambientais;

: projetos voltados a melhorias sociais ou ambientais; Startup: startups que tenham foco em serviços logísticos e que já possam demonstrar seus resultados e inovações.

Para concorrer, os projetos precisam ter sido concluídos ou estarem em andamento entre 2019 e 2020, com resultados comprovados. No total, dois projetos de cada categoria serão premiados, sendo que um se classificará como vencedor e o outro como vice.

Vale lembrar que, os vencedores (primeiro e segundo colocados de cada categoria) serão revelados na solenidade de premiação que ocorrerá de forma on-line no dia 17 de novembro e será apresentada pelo Tande, Campeão Olímpico e Mundial de Vôlei.

Sobre a BBM Logística

A BBM Logística é especializada em transporte rodoviário de carga, com atuação nos segmentos de carga geral e fracionada, internacional (Mercosul) além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. Com a aquisição da Translovato, em novembro de 2019, e da Translag, em julho de 2020, passou a contar com uma frota de aproximadamente 2.000 equipamentos, entre caminhões e implementos rodoviários, com mais de 4.000 funcionários.

A BBM foi fundada em 1996, em São José dos Pinhais – no estado do Paraná. Em 2016 a empresa traçou um plano de crescimento que foi implantado a partir de 2017, com a entrada do Fundo Stratus na estrutura de capital – momento em que uma nova estrutura executiva e de governança foram também implementados. A BBM obteve registro de capital aberto e assinou contrato de listagem na B3 em 2019, mas ainda não registrou oferta de ações no mercado. Para mais informações acesse o site www.bbmlogistica.com.br

FONTE BBM Logística

SOURCE BBM Logística