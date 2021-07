Prêmio Finny de 2021 valida a abordagem digital em primeiro lugar da SSG para a demanda orientada por conteúdo

DENVER, 29 de julho de 2021 /PRNewswire/ --A Selling Simplified Group, Inc. (SSG) recentemente levou para casa o prêmio Finny de 2021 na categoria Best Nurture Content durante o 11º"Killer Content Awards" anual da Demand Gen Report.

O conteúdo vencedor, COVID Killed the Cold Call, discute o valor da nutrição digital no marketing B2B moderno e sugere que as ligações não solicitadas são menos eficazes para alcançar os compradores no ambiente digital prioritário de hoje.