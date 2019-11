Prêmio Fundação Volkswagen anuncia as organizações vencedoras

SÃO BERNARDO DO CAMPO, Brasil, 29 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A dedicação para apoiar organizações sem fins lucrativos que desenvolvam tecnologias sociais e educacionais inovadoras rendeu comemorações na última quinta-feira, 28 de novembro, em São Paulo (SP). As três organizações vencedoras do 1º Prêmio Fundação Volkswagen foram avaliadas a partir do potencial de transformação social do negócio e receberam, cada uma, um prêmio no valor de R$ 100 mil. Ao longo de 2020, também terão assessoria pós-investimento, a fim de garantir a efetividade do uso do recurso financeiro.

"O Prêmio nasceu de um desejo de aproximar o terceiro setor das estratégias dos negócios de impacto social. Para isso, mais do que uma premiação, o percurso construído ao longo dos últimos meses foi fundamental para garantir a perenidade e a sustentabilidade das soluções. Estamos certos de que todos saímos mais fortalecidos, prontos para transformar positivamente a realidade em que vivemos", celebrou Vitor Hugo Neia, Diretor de Administração e Relações Institucionais da Fundação VW.

Realizada em parceria com a Yunus Corporate Social Innovation, ligada ao Nobel da Paz Muhammad Yunus e referência mundial no apoio e desenvolvimento de negócios com foco em impacto social e ambiental, a iniciativa contemplou um programa de aceleração de doze semanas para o desenvolvimento de seis organizações finalistas. Foram mais de 405 projetos recebidos, relacionados às causas abraçadas pela Fundação. Confira abaixo os vencedores:

Mobilidade Urbana: "Viver de Bike" – Instituto Aromeiazero

Localidade: São Paulo (SP)

Projeto estruturado a partir de um curso de mecânica básica de bicicletas e empreendedorismo. Cada aluno reforma uma bicicleta durante as aulas e fica com ela ao final. O excedente é vendido ou alugado para passeios, ações em escolas e outras formas de geração de renda.

Mobilidade Social: "As Marias" – ONG Acreditar

Localidade: Glória de Goitá (PE)

Projeto focado em mulheres de baixa renda com atuação em diversos segmentos, como comércio, serviço, indústria e agricultura familiar, por meio da educação empreendedora, microcrédito orientado e desenvolvimento local.

Inclusão de Pessoas com Deficiência: "Imersão Maker" – Instituto MeViro

Localidade: Brasília (DF)

Projeto de aprendizagem experiencial em que jovens com deficiência desenvolverão habilidades no uso de tecnologias de fabricação digital para a criação de projetos assistivos.

FONTE Fundação Volkswagen

Related Links

https://fundacaovolkswagen.org.br/



SOURCE Fundação Volkswagen