Prêmio IndexAmericas de Sustentabilidade da Latin Trade na Reunião Anual do BID

A cerimônia de premiação aconteceu durante a reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Hotel InterContinental em Mendoza, Argentina.

"Líderes de negócios estão cada vez mais cientes desses assuntos que, para nós, sempre foram uma prioridade", declarou Guibert Englebienne, diretor de tecnologia e sócio-fundador da Globant.

O evento, apresentado pelo diretor da Latin Trade para o cone sul, Mariano Vergara Hegi, e a vice-presidente comercial María Cristina Restrepo, reuniu líderes de negócios, autoridades, funcionários do BID e convidados especiais, além dos patrocinadores, Arcos Dorados e Copa Airlines.

Em 2016, o BID lançou o IndexAmericas com dados de 6.000 empresas usando 400 indicadores para quantificar as boas práticas corporativas em meio ambiente, sociedade, governança corporativa e desenvolvimento econômico. A partir desses dados, a Latin Trade selecionou e premiou as melhores companhias.

"Baseando-se nesse impressionante desenvolvimento metodológico, a Latin Trade identificou as empresas que estavam fazendo as coisas certas para os acionistas, meio ambiente e sociedade", declarou Santiago Gutiérrez, diretor executivo da Latin Trade. "Com o prêmio, queremos reconhecer as empresas mais sustentáveis e, ao mesmo tempo, desafiar líderes de negócios da América Latina a aumentar seus padrões de sustentabilidade para o bem da região."

Sobre o BID e a Latin Trade

A Reunião Anual do BID e do BID Invest concentra mais de 1.000 convidados, incluindo ministros e outros líderes governamentais, empresariais e sociais.

A Latin Trade é a principal fornecedora de informações e serviços comerciais a empresas que operam na América Latina. Ela publica conteúdo premiado em espanhol e inglês para a distribuição na América Latina, Caribe e Estados Unidos por meio de mídia impressa e on-line.

