Prêmio Indianapolis anuncia dez finalistas para novo prêmio em reconhecimento a conservacionistas emergentes

Prêmio Indianapolis inaugural homenageia conservacionistas no início de suas carreiras

INDIANÁPOLIS, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Funcionários do Prêmio Indianapolis, o principal prêmio do mundo na área de conservação animal, nomearam hoje dez finalistas para o recém-criado Prêmio Emerging Conservationist. O vencedor receberá USD 50 mil para promover seu trabalho de proteção das espécies.

O Prêmio Emerging Conservationist reconhece conservacionistas profissionais da vida selvagem, biólogos e cientistas com menos de 40 anos que se esforçam para salvar espécies animais da extinção. O vencedor do Prêmio Emerging Conservationist inaugural será anunciado em abril de 2023 e será reconhecido na Gala do Prêmio Indianapolis apresentada pela Cummins Inc. no centro de Indianápolis em 30 de setembro de 2023.

"O Prêmio Emerging Conservationist apoia a próxima geração de conservacionistas que estão ativamente fazendo uma diferença positiva para o futuro da biodiversidade", disse o Dr. Rob Shumaker, presidente e CEO da Indianapolis Zoological Society, Inc. "Esses finalistas, juntamente com todos os homenageados do prêmio, compartilham um profundo compromisso de proteger a natureza e inspirar as pessoas a cuidar de nosso mundo."

O Prêmio Indianapolis reconhece os principais conservacionistas do mundo, cujos trabalhos oferecem práticas de conservação replicáveis e acionáveis às gerações futuras. Os finalistas do Prêmio Emerging Conservationist representam as pessoas em quem podemos confiar para salvar as espécies do mundo todo.

Entre os finalistas do Prêmio Emerging Conservationist de 2023 estão:

Alejandro Arteaga (Tropical Herping, Equador) – Alejandro Arteaga é biólogo, conservacionista e fotógrafo da vida selvagem. Alejandro Arteaga cofundou a Tropical Herping, uma agência de turismo que oferece viagens para fotografia da natureza e passeios pelos trópicos. Sua pesquisa é focada em anfíbios e répteis tropicais. Ele descobriu e descreveu 20 novas espécies para a ciência e arrecadou fundos para salvar 106 hectares de floresta tropical de Chocó, no Equador.

Sergio A. Balaguera-Reina, PhD (Universidade da Flórida – Fort Lauderdale Research and Education Center, EUA) – O Dr. Sergio Balaguera-Reina é um biólogo conservacionista focado em entender os papéis que as espécies de crocodilos desempenham nos sistemas aquáticos e costeiros. O Dr. Balaguera-Reina também desenvolve planos de conservação que dão suporte a outras espécies, bem como aos habitats e paisagens em que habitam.

Fanny M. Cornejo (Rainforest Partnership, EUA; Yunkawasi, Peru) – Fanny Cornejo é primatóloga, antropóloga e diretora da Yunkawasi, uma organização que trabalha com comunidades amazônicas e andinas para a conservação de espécies ameaçadas por meio de desenvolvimento econômico sustentável e abordagem de gestão de áreas protegidas. Fanny também é diretora executiva da Rainforest Partnership no Peru, parceira estratégica da Yunkawasi para atividades de conservação e desenvolvimento sustentável no Peru.

Akbar John, PhD (Instituto de Oceanografia e Estudos Marítimos, INOCEM; International Islamic University Malaysia, IIUM, Malaysia) - O Dr.Akbar John é professor associado e cientista da conservação com foco em promover a ciência e a conservação de caranguejos-ferradura no Sudeste Asiático. O Dr. John é responsável por estabelecer uma instalação para monitorar a biologia global do caranguejo-ferradura, que serve como fonte de referência para pesquisas futuras sobre caranguejos-ferradura.

Corinne J. Kendall, PhD (Zoológico da Carolina do Norte, EUA) – A Dra. Corinne Kendall lançou o primeiro esforço para proteger os abutres nas Terras Altas do Sul da Tanzânia. A Dra. Kendall é fundadora do programa African Vulture Saving Animals from Extinction da Association of Zoos and Aquariums, que desenvolveu uma ferramenta para descobrir atividades de caça furtiva e envenenamento em tempo real, com base nos movimentos de abutres equipados com identificadores para rastreamento via satélite.

Arthur Bienvenu Muneza, PhD (Giraffe Conservation Foundation, África) – O Dr. Arthur Muneza é um ecologista da vida selvagem que pesquisa uma variedade de fatores que afetam a sobrevivência e reprodução das populações de girafas na África Oriental, calculando a população, mapeando a ecologia de doenças, avaliando fontes de mortalidade e avaliando interações predatórias com leões.

Megan Murgatroyd, PhD (HawkWatch International, EUA) – A Dra. Megan Murgatroyd é bióloga da conservação focada em compreender e conservar as aves de rapina geralmente menos estudadas e ameaçadas do mundo. A Dra. Murgatroyd pesquisa os impactos da mudança na utilização do solo sobre a Águia-negra-africana e implementa rastreamento por GPS para entender e antecipar o risco das Águias-negra-africanas colidirem com turbinas eólicas.

Nguyen Van Thai (Save Vietnam's Wildlife, Vietnã) – Nguyen Thai é o fundador do Save Vietnam's Wildlife, que trabalha para impedir a extinção e defender a recuperação de espécies ameaçadas no Vietnã, como o pangolim, mamífero seriamente ameaçado de extinção. Ele estabeleceu as primeiras unidades anti-caça furtiva do Vietnã, que destruíram 9.701 armadilhas para animais, desmontaram 775 campos ilegais, confiscaram 78 armas e prenderam 558 pessoas por caça furtiva, levando a um declínio significativo de atividades ilegais no Parque Nacional PúMát.

Olivier Nsengimana (Rwanda Wildlife Conservation Association, Ruanda) – Olivier Nsengimana é responsável pela concepção e implementação de um projeto de conservação para salvar o ameaçado grou coroado cinza. Ele estabeleceu um banco de dados de grous mantidos ilegalmente em Ruanda, o que levou à libertação de 233 grous e 160 desses indivíduos reintroduzidos na natureza. Veterinário licenciado, Nsengimana é o fundador e diretor da Ruanda Wildlife Conservation Association, uma organização que trabalha para expandir a pesquisa e conservação relacionada a espécies ameaçadas de extinção em Ruanda.

Stephanie Vaz Nogueira Campos (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) – Stephanie Vaz é entomologista dedicada à conservação de vaga-lumes. Ela é responsável por descrever dezenas de espécies de vaga-lumes e disponibilizar ferramentas e recursos para facilitar a identificação de vaga-lumes na região neotropical. Ela descobriu que os componentes de conservação anteriores não estavam protegendo as populações de vaga-lumes da poluição luminosa.

O Prêmio Emerging Conservationist, viabilizado por meio de uma doação da Fundação Kobé, foi criado para identificar e apoiar conservacionistas com menos de 40 anos com talento para causar um impacto significativo na preservação de uma espécie animal ou grupo de espécies. Os finalistas do Emerging Conservationist são selecionados por meio de um processo de seleção de duas etapas, em que um comitê de revisão avalia e restringe a lista de inscrições para dez finalistas que são enviados ao comitê de seleção para escolher um vencedor. O vencedor do Prêmio Emerging Conservationist inaugural será anunciado em abril de 2023 e, em seguida, será reconhecido na Gala do Prêmio Indianapolis apresentada pela Cummins Inc. no centro de Indianápolis em 30 de setembro de 2023.

SOBRE O PRÊMIO EMERGING CONSERVATIONIST

O Prêmio Indianapolis Emerging Conservationist, viabilizado por meio de uma doação da Fundação Kobé, é um prêmio bienal que apoia conservacionistas com menos de 40 anos com talento e motivação para causar um impacto significativo na preservação de uma espécie animal ou grupo de espécies.

SOBRE O PRÊMIO INDIANAPOLIS

O Prêmio Indianapolis é uma iniciativa de conservação exclusiva da Indianapolis Zoological Society, Inc. O Prêmio Indianapolis reconhece e recompensa os conservacionistas que alcançaram grandes êxitos na promoção da sustentabilidade de uma espécie animal ou grupo de espécies. Os vencedores recebem um prêmio irrestrito de USD 250 mil. Os demais finalistas recebem USD 50 mil cada um. Desde 2006, o Prêmio Indianapolis já administrou mais de USD 5 milhões em prêmios em dinheiro.

FONTE Indianapolis Prize

