Prêmio internacional de Sharjah no valor de US$136.000 para a defesa e apoio aos refugiados prorroga o prazo de indicações para 31 de dezembro de 2019

O número imenso de consultas e solicitações de entidades humanitárias da África e da Ásia motivaram os organizadores a estender o prazo para que mais candidatos pudessem concluir as formalidades para o procedimento das indicações. Pela primeira vez desde seu lançamento, The Big Heart Foundation (TBHF) receberá solicitações diretamente em seu website https://tbhf.ae .

A avaliação dos indicados da TBHF será baseada em benefícios tangíveis e no impacto sustentável das intervenções, escopo de trabalho, objetividade e transparência no caráter do fornecimento dos serviços.

The Big Heart Foundation, uma entidade humanitária sediada em Sharjah, organiza a premiação em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). O prêmio no valor de US$136.000 é uma contribuição especial da TBHF e não representa nenhuma parte das doações feitas para a fundação.

Mariam Al Hammadi, diretora da TBHF, disse: "As agências humanitárias locais enfrentam desafios dificílimos e diversos no curso de seu trabalho. Estão frequentemente na linha de frente no apoio aos afetados pelas crises, garantindo sua proteção e integrando-os nas sociedades que os recebem. Através desse prêmio, visamos melhorar as habilidades das instituições quanto à abordagem das necessidades dos refugiados, fornecendo-lhes, inclusive, auxílio de emergência e serviços sustentáveis como saúde, educação e melhores condições de moradia".

O prêmio SIARA engloba a visão de Sua Alteza Xeque Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e governante de Sharjah, e sua esposa, Sua Alteza Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, presidente da ACNUR para Crianças Refugiadas, reconhecendo as contribuições humanitárias chave na defesa, apoio e desenvolvimento de comunidades de refugiados.

Desde seu início, há quatro anos, o SIARA evoluiu tornando-se uma das iniciativas globais mais importantes na promoção da conscientização do trabalho humanitário sustentável e seu impacto nas comunidades.

No ano passado, a TBHF despendeu US$15,8 milhões em saúde, educação e auxílio de emergência para ajudar mais de 20 países mundialmente enfrentando situações elevadas de crise.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055501/The_Big_Heart_Foundation.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1055512/SIARA_Logo.jpg

FONTE The Big Heart Foundation (TBHF)

Related Links

https://tbhf.ae



SOURCE The Big Heart Foundation (TBHF)