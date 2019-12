Prêmio Líderes do Brasil 2019 reconhece competência de empresas e talento de executivos no País

SÃO PAULO, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, recebeu na noite de segunda-feira (9), empresários, CEOs, presidentes e outras lideranças corporativas para a cerimônia de entrega da 9ª edição do Prêmio Líderes do Brasil. Promovido pelo LIDE - Grupo de Líderes Empresariais, a premiação é o maior reconhecimento nacional do talento, da competência e do comprometimento das empresas e respectivos executivos. O evento teve a presença do governador paulista João Doria, seu vice Rodrigo Garcia, os governadores sergipano Albano Franco e goiano Marconi Perillo e secretários estaduais, entre outras autoridades. Em uma emocionante interpretação, o Hino Nacional Brasileiro foi cantado por Luciana Mello.

"O Prêmio Líderes do Brasil destaca anualmente a importância de empresas e gestores que, no dia a dia, buscam superar desafios e atingir bons resultados em seus negócios, tornando-se merecidamente referências dos setores em que atuam e fontes de inspiração para toda a sociedade", disse Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE. Ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Furlan foi o Homenageado Especial, devido sua trajetória como exemplar empresário, administrador e cidadão brasileiro, que nunca se esquivou de enfrentar – e vencer – desafios.

O ministro Tarcísio Gomes de Freitas recebeu o prêmio pelo Ministério da Infraestrutura. A pasta foi reconhecida pelo júri oficial na categoria "Gestão Pública". "A homenagem tem tudo a ver com confiança. Vale a pena confiar no Brasil. Ao longo de 2019, já fizemos 27 leilões de concessão e ano próximo serão 44. O Brasil está retomando o crescimento e em 2020 teremos ainda mais. E os empresários reunidos nesta premiação são os grandes protagonistas deste crescimento", disse.

O governador João Doria também cumprimentou os premiados. "Pelo Brasil, não há partido. Torcemos pelo bem comum do País, fazendo dele mais competitivo e menos desigual. Temos uma visão liberal, de centro, a favor da iniciativa privada. Estamos terminando o ano muito melhor que começamos. O Estado de São Paulo cresce 2%, o dobro do PIB brasileiro. Queremos colocar também todo o Brasil no ritmo econômico de São Paulo", afirmou.

Premiados – Indicados pelo júri oficial, foram homenageados os protagonistas nos principais setores da economia do país: Agronegócios; Alimentação; Bioenergia; Comunicação; Construção Civil; Eletroeletrônicos; Energia; Farmacêutico; Gestão Inovadora; Gestão Pública; Grupo Econômico; Indústria Digital; Infraestrutura; Inovação em Produto; Inovação em Serviço; Instituição Financeira; Logística e Transporte; Máquinas e Equipamentos; Metalurgia e Mineração; Papel, Celulose e Papelão, Responsabilidade Social; Saúde; Seguros; Serviços; Siderurgia; Startup; Tecnologia; Telecom; Turismo; e Varejo.

Para destacar a forte atuação das unidades regionais do LIDE, a premiação também reconheceu o líder de cada região ou estado onde o grupo atua: Bahia, Brasília (DF), Campinas (SP), Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São José do Rio Preto (SP), Santa Catarina, Santos (SP), Sergipe e Vale do Paraíba (SP).

O evento teve patrocínio de COMGAS, CSN, EMS, GOCIL e UNITEDHEALTH GROUP, apoio da DASA e colaboração da M.J. ALVES E BURLE ADV e MWM. 3 CORAÇÕES, CDN COMUNICAÇÃO, CHANDON, GRUPO BEM, MAIS PURA, PROGRAMASSOM, TALENT MARCEL, THE LED, TRACK, e UPS foram fornecedores oficiais. PR NEWSWIRE, RÁDIO JOVEM PAN, REVISTA LIDE e TV LIDE, mídia partners.

