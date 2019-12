Prêmio Líderes do Brasil reconhece empresários e executivos que se destacaram em 2019 na próxima segunda-feira (9)

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A 9ª edição do Prêmio Líderes do Brasil será realizada no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, na noite da próxima segunda-feira (9). O evento receberá empresários, CEOs, presidentes e outras lideranças corporativas, além de autoridades públicas. Promovido pelo LIDE - Grupo de Líderes Empresariais, a premiação é o maior reconhecimento nacional do talento, competência e comprometimento dos executivos atuantes no País, para um Brasil melhor e mais competitivo. A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV LIDE (www.tvlide.com.br), pelo Facebook (www.facebook.com/lidebr) e pelo canal no YouTube da Jovem Pan (www.youtube.com/user/portaljovempan) a partir das 21h.

Indicados pelo júri oficial, entre os premiados em 33 categorias estão o CEO David Vélez, do Nubank, em "Startup"; o CEO Renato Franklin, da Movida, em "Serviços"; o diretor-geral da Airbnb no Brasil, Leonardo Tristão, em "Turismo"; o CEO Marcos Lutz, da Cosan, em "Grupos Econômicos"; o CEO John Rodgerson, da Azul, em "Logística e Transporte"; o presidente Pedro Bueno, da Dasa e da Ímpar, em "Gestão Inovadora"; o diretor-executivo Noël Prioux, do Carrefour Brasil, em "Varejo"; o diretor de Expansão e cofundador Ricardo Bechara, da Rappi no Brasil, em "Inovação em Serviço"; o presidente do Conselho Carlos Eduardo Sanchez, da EMS, em "Indústria Farmacêutica"; o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, do Ministério da Infraestrutura, em "Gestão Pública"; e Yoonie Joung, presidente da Samsung, que faz sua primeira aparição pública em um evento de premiação corporativa como novo dirigente da gigante sul-coreana no Brasil, contemplada em "Eletroeletrônicos".

Para Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, o Prêmio Líderes do Brasil destaca anualmente a importância de empresas e gestores que, diariamente, buscam superar desafios e atingir bons resultados em seus negócios, tornando-se referências dos setores em que atuam, como: Agronegócios, Alimentação, Bioenergia, Cosméticos e Bem-Estar, Eletroeletrônicos, Farmacêutico, Grupo Econômico, Indústria Automobilística, Infraestrutura, Logística e Transportes, Metalurgia e Mineração, Saúde, Seguros, Serviços, Startup, Tecnologia, Telecom, Turismo, Têxtil/Couro e Vestuário e Responsabilidade Social, entre outros.

Para destacar a forte atuação das unidades regionais do LIDE, a premiação também vai reconhecer o líder de cada região ou estado onde o grupo atua: Bahia, Distrito Federal, Campinas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Santos, São José do Rio Preto (SP) e Sergipe.

O evento tem patrocínio de COMGAS, CSN, EMS, GOCIL e UNITEDHEALTH GROUP, apoio da DASA e colaboração da M.J. ALVES E BURLE ADV e MWM. 3 CORAÇÕES, CDN COMUNICAÇÃO, CHANDON, GRUPO BEM, MAIS PURA, TALENT MARCEL, TRACK e UPS são fornecedores oficiais. PR NEWSWIRE, RÁDIO JOVEM PAN, REVISTA LIDE e TV LIDE são mídia partners.

