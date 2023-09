Prêmio Mulheres do Agro lança categoria para reconhecer pesquisadoras do setor

A vencedora será escolhida por voto popular e instituição de pesquisa a qual é vinculada receberá o incentivo de R$ 15 mil

SÃO PAULO, 19 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Ciente do protagonismo feminino em diferentes segmentos do agronegócio, o Prêmio Mulheres do Agro, iniciativa idealizada pela Bayer em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), que já reconheceu o protagonismo de 45 produtoras rurais em diferentes regiões do país, lança a categoria Ciência e Pesquisa. Quatro pesquisadoras concorrem ao título e a instituição vinculada receberá um incentivo de R$ 15 mil. As votações ficam abertas até dia 5 de outubro.

A sexta edição do Prêmio Mulheres do Agro reconhecerá produtoras rurais que adotam práticas agrícolas ancoradas nos pilares ESG (ambiental, social e governança, na sigla em inglês). A mesma regra se aplica à nova categoria, com a diferença de que serão valorizados projetos de impacto ou de grande alcance científico. "Queremos enfatizar o avanço que ciência e pesquisa trazem, em termos de sustentabilidade e inovação no agronegócio, ao mesmo tempo que reforça como o protagonismo das mulheres está presente tanto dentro quanto fora da porteira", comenta Isabela Fagundes, especialista em comunicação corporativa da divisão agrícola da Bayer.

Instituições e empresas parceiras do Prêmio realizaram indicações de 19 nomes para avaliação final. Com isso, para chegar nas finalistas, um grupo técnico realizou avaliações baseados nos seguintes critérios: análise de currículo lattes, relevância dos projetos para a sustentabilidade e desenvolvimento do agronegócio, além de impacto científico, e a relação com inovação e tecnologia.

"A Bayer investe cerca de 2,8 bilhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento porque entende a importância da pesquisa para o setor. Sem isso, não evoluímos, não há inovação. Entendemos que existem muitas outras cadeiras ocupadas por mulheres no agronegócio e enxergamos a criação dessa categoria como um primeiro passo para reconhecermos o protagonismo de cada vez mais mulheres que tanto agregam constantemente ao setor", comenta Fagundes.

As pesquisadoras, indicadas pelas instituições parceiras do Prêmio, são: Thais Vieira (USP-Esalq), Débora Milori (Embrapa Instrumentação), Patricia Monquero (UFSCAR) e Mariangela Hungria (Embrapa Soja). A vencedora será escolhida por meio de voto popular no site da premiação e anunciada no dia 25 de outubro, durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio.

"As mulheres são maioria nos cursos de doutorado no Brasil. Esse dado reflete a relevância da participação feminina na produção científica, um importante vetor de transformação do agronegócio brasileiro. O conhecimento acadêmico foi fundamental para mudar a condição do Brasil, de importador para um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Reconhecer esse trabalho é uma homenagem justa, merecida e que estimula o engajamento feminino na busca por soluções inovadoras para aumento de produtividade e de eficiência em todas as cadeias que compõem o agronegócio", destaca Gislaine Balbinot, diretora-executiva da ABAG.

Desde 2018, o Prêmio Mulheres do Agro reconhece produtoras rurais de diferentes regiões do país por suas boas práticas agrícolas, com destaque em inovação e sustentabilidade. Este ano, com a mudança na temática, se enquadram na premiação gestoras e donas de propriedades que possuírem práticas ancoradas nos pilares ESG. A premiação abrange as três primeiras colocações de cada categoria (pequena, média e grande propriedade), o que significa um total de nove finalistas, e as vencedoras serão anunciadas dia 25 de outubro, no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, em conjunto com o anúncio da vencedora da categoria Ciência e Pesquisa.

Sobre o Prêmio Mulheres do Agro

O Prêmio Mulheres do Agro é uma iniciativa idealizada, em 2018, pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) e pela Bayer, para valorizar a importância do trabalho realizado pelas produtoras rurais, incentivando cada vez mais a gestão inovadora de mulheres no setor. O prêmio tem como tema os pilares ESG (ambiental, social e de governança) e reconhece empreendedoras rurais de pequenas, médias e grandes propriedades que seguem boas práticas agropecuárias e gestão sustentável como: uso racional de recursos naturais, aumento da eficiência da produção com gestão inovadora, projetos que permitam o desenvolvimento social da comunidade ou colaboradores da propriedade, bem-estar animal e valorização do capital humano.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas áreas de ciências da vida de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade em todo o mundo.

Sobre a ABAG

A Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) trabalha para o fortalecimento e o equilíbrio nas cadeias produtivas do agronegócio, com o objetivo de valorizar e disseminar o papel estratégico do setor para o desenvolvimento sustentável do Brasil e para a segurança alimentar e energética do planeta. Fundada em 1993, a entidade tem a certeza da vocação do Brasil para o agronegócio, por isso empenha seus esforços para contribuir para que o País alcance a liderança global na oferta de produtos agroindustriais, aliando preservação ambiental, desenvolvimento social, produtividade, rentabilidade e competitividade. A ABAG conta atualmente com 80 associados. Mais informações: www.abag.com.br.

Declarações prospectivas

Este comunicado pode conter declarações prospectivas baseadas nas previsões atuais da equipe executiva da Bayer. Diversos riscos, incertezas e outros fatores, conhecidos ou desconhecidos, podem gerar diferenças materiais entre os reais e futuros resultados, situações financeiras, desenvolvimentos e desempenhos da empresa e as estimativas apresentadas aqui. Esses fatores incluem aqueles discutidos nos relatórios públicos da Bayer, disponíveis no site da empresa. A companhia se isenta de qualquer responsabilidade pela atualização destas declarações prospectivas e pela precisão de eventos e desenvolvimentos futuros.

