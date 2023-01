Prêmio Reclame AQUI: Ultragaz conquista a categoria de Distribuidoras de Gás

Com decisão por votação popular, os consumidores escolheram a marca como a melhor prestadora de serviços no segmento.

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Ultragaz, empresa que oferece soluções em energia para os consumidores de forma segura, eficiente e sustentável, foi eleita pelos consumidores como a melhor prestadora de serviços na categoria Distribuidoras de Gás do Prêmio Reclame AQUI, que reconhece as marcas mais queridas e com melhor atendimento em vários segmentos da economia. A premiação teve vencedores escolhidos por meio de votação popular.

A iniciativa elege as empresas do mercado brasileiro que mais respeitam os consumidores, valorizam o atendimento e proporcionam uma experiência positiva aos clientes. Para concorrer e conquistar tamanho reconhecimento, a Ultragaz se classificou com os melhores níveis de reputação da plataforma, como "Bom", "Ótimo" ou "RA1000" (Excelente), ao longo dos últimos seis meses. Além disso, a marca não sofreu alteração no histórico da reputação durante o período de avaliação em que os consumidores escolheram quais marcas seriam as mais bem avaliadas e, consequentemente, vencedoras.

Na categoria Distribuidoras de Gás, a Ultragaz se posicionou à frente de outras duas empresas do setor, consolidando a preferência dos consumidores. Durante o período de votação mais de 100 mil pessoas avaliaram as empresas. Deste total, 74 mil escolheram a Ultragaz como a melhor prestadora de serviço na categoria.

"É uma honra para a companhia ser reconhecida, pela segunda vez, como a marca mais votada pelos clientes no Prêmio Reclame AQUI. Para nós aqui da Ultragaz, oferecer o melhor serviço é uma prioridade, além de estar sempre muito próximo às famílias e às empresas brasileiras, onde estiverem e a qualquer hora, seja nas revendas pelo País, pelo App Ultragaz, por meio dos representantes comerciais ou nos múltiplos canais da companhia", comenta Aurélio Ferreira, diretor de marketing e experiência da Ultragaz.

"Nós trabalhamos todos os dias somando energias para melhorar a vida das pessoas. Também acreditamos que essa vitória comprova que estamos no caminho certo. Por tudo isso, seguiremos cumprindo o nosso propósito e oferecendo uma plataforma de energia com as melhores soluções para domicílios e negócios de todos os tamanhos e segmentos da economia, com uma marca forte, inovadora, sustentável e reconhecida por todos os nossos clientes", conclui o executivo.

