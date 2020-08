Prêmio Sigourney para psicanalistas latinos busca candidatos na América Latina

SEATTLE, 24 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O Sigourney Trust concede todos os anos o Prêmio Sigourney (The Sigourney Award) a até quatro pessoas e organizações que tenham feito contribuições para a comunidade psicanalítica internacional com trabalhos de destaque. O prêmio representa um reconhecimento internacional e inclui um importante prêmio em dinheiro para os ganhadores que varia entre US$ 25.000 e US$ 40.000. As inscrições poderão ser feitas até 4 de outubro.

Podem participar profissionais do mundo todo, mas para 2020, o Sigourney Trust tem como foco a América Latina. Esse ano, serão concedidos até dois prêmios para vencedores de países da América Latina. Pela primeira vez, serão aceitas inscrições em todos os idiomas que possam ser traduzidos pelas ferramentas do Google. Essas mudanças refletem a visão de Mary Sigourney, criadora do prêmio, de oferecer reconhecimento mundial e promover a diversidade para os candidatos que se destaquem no pensamento e na prática psicanalítica.

"Queremos homenagear o trabalho que expressa a visão de Mary Sigourney de como a psicanálise pode servir à humanidade em todo o mundo e aprender com o trabalho realizado pelos nossos colegas na América Latina", disse William A. Myerson, médico com doutorado e MBA e que é coadministrador (co-trustee) do prêmio.

O Prêmio Sigourney reconhece o trabalho mais recente dos candidatos, não o trabalho futuro, porque os jurados buscam um corpo substancial de trabalho de destaque durante os últimos dez anos. As conquistas de um candidato devem ser inovadoras, promover o entendimento ou a evolução da psicanálise e o pensamento psicanalítico, e também promover o bem comum.

Desde que o Sigourney Trust começou a aceitar inscrições, em 1989, 129 prêmios foram concedidos, sendo 17 a organizações e 112 a pessoas físicas. Os prêmios foram concedidos pela primeira vez em 1990.

As inscrições e indicações serão aceitas até 4 de outubro de 2020. Os candidatos devem responder brevemente a 10 perguntas on-line, enviar seu currículo, foto e duas cartas de recomendação. https://www.sigourneyaward.org/apply

Para saber mais, visite http://www.sigourneyaward.org

