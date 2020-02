Prenons-nous enfin nos voitures au ciel?

Depuis 2008, PAL-V développe une voiture volante. En 2012, elle a connu sa première percée : le test de conduite et de vol de PAL-V One. PAL-V a franchi des étapes majeures et dispose désormais d'un site de production au sein duquel est fabriqué son premier produit : la PAL-V Liberty. Le carnet de commandes continue à se remplir et la semaine dernière, PAL-V a commencé le processus d'admission sur les routes européennes, une étape majeure avant de commencer la livraison. La certification relative à l'air a également atteint la dernière étape: la démonstration de conformité.

Robert Dingemanse, CEO de PAL-V, a déclaré : « Le terme "voitures volantes" est utilisé pour deux applications différentes. Les premières voitures volantes, que l'on peut conduire et faire voler, sont utilisées comme des voitures destinées à la mobilité personnelle, allant de porte à porte et de ville en ville. Imaginez-vous vivre à Genève et conduire votre voiture volante de votre garage pour aller à Cannes (dans le sud de la France). Conduisez 10 minutes pour vous rendre vers l'étendue de gazon la plus proche, décollez et voler à Cannes. Après 2 heures, vous atterrissez près de Cannes et, en quelques minutes, vous transformez votre avion en mode voiture. Ajoutez 10 minutes de conduite supplémentaires et vous arrivez à votre rendez-vous en ville. Un trajet qui prend normalement 5,5 heures ne prendra plus que 2,5 heures. En plus, vous avez apprécié la vue sur les Alpes, la campagne française et la liberté de voler. Un rêve qui devient réalité. »

Selon M. Dingemanse, la certification, la sécurité, la facilité d'utilisation, les performances et la caractère compact sur la route sont des faits essentiels du développement des voitures volantes. « Personne ne souhaite voler dans une voiture qui n'est pas certifiée, compliquée à manipuler ou qui ne rentre pas dans une place de stationnement standard », explique-t-il.

L'autre application est celle des voitures volantes conçues uniquement pour voler et être utilisées en milieu urbain. Mike Stekelenburg, CTO de PAL-V, a commenté : « Nous nous attendons à ce que les vols au-dessus des villes débutent d'ici 8 à 12 ans. Ces véhicules sont appelés taxis aériens urbains ou ADAV (avions à décollage et atterrissage vertical). Ils sont conçus pour être utilisés comme transports publics, volant d'une plateforme à une autre et pas de porte à porte. C'est une alternative aux hélicoptères, aux métros et aux bus. » PAL-V a également déposé des brevets pour une solution compétitive sur ce marché. La société collabore depuis peu avec le Centre Aérospatial Néerlandais et M. Stekelenburg a conclu : « Tandis que la PAL-V Liberty est conçue pour aller de porte à porte, cet ADAV est utile pour ce déplacer dans l'espace aérien urbain. »

Selon M. Dingemanse, nous allons prener nos voitures au ciel en 2021 et la PAL-V Liberty pourra être vue sur les routes dans les mois à venir. Cependant, avant de voir les taxis aériens en ville, nous devrons encore attendre 10 ans, en raison des nombreux défis tels que la réglementation, l'infrastructure, la technologie, le bruit, la sécurité, les turbulences urbaines et l'acceptation sociale.

