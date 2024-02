Préoccupations urgentes concernant la décision de l'UE sur la déréglementation des OGM

Plus de 500 agriculteurs, fabricants, détaillants et consommateurs nord-américains se joignent au Non-GMO Project pour exhorter l'UE à maintenir une surveillance stricte des nouveaux OGM

BELLINGHAM, Washington, 5 février 2024 /PRNewswire/ -- La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen avance une proposition visant à déréglementer la production d'OGM en Europe. La proposition bénéficie d'un soutien important de la part de certains ministres et développeurs en biotechnologie. La proposition sera soumise au vote en séance plénière le 6 février.

Cette situation est très préoccupante pour l'industrie des produits naturels. Si la proposition est adoptée, la majorité des nouveaux OGM créés grâce à des technologies puissantes telles que les CRISPR pourraient entrer dans le système alimentaire sans être ni suivis, ni testés, ni réglementés, ni étiquetés. Il s'agit d'un revirement frappant par rapport à l'engagement de longue date de l'UE à protéger l'approvisionnement alimentaire mondial sans OGM. Cela porterait atteinte au droit des consommateurs de savoir ce que contiennent leurs aliments et d'éviter les OGM. L'UE produit environ un cinquième de l'approvisionnement alimentaire mondial.

Les consommateurs d'Europe et d'Amérique du Nord soutiennent massivement la transparence et leur droit de prendre des décisions éclairées. Beaucoup évitent les OGM pour soutenir un système alimentaire plus naturel, régénérateur et biologique. Les progrès réalisés en matière de production alimentaire sans OGM, biologique et régénérative, qui s'appuient souvent sur des savoirs autochtones approfondis, se sont avérés être des outils puissants pour créer un système alimentaire plus résilient, capable de ralentir, d'arrêter et éventuellement d'inverser le changement climatique, sans avoir besoin de modifier génétiquement les éléments constitutifs de la vie.

En dehors de l'industrie des produits naturels, le génie génétique est de plus en plus utilisé en tandem avec l'intelligence artificielle. Nous devons mettre en place des mesures de protection sérieuses et une surveillance réglementaire de leur utilisation, compte tenu des risques multiples qu'ils présentent et des allégations erronées concernant leurs avantages. Ces technologies court-circuitent la nature et créent artificiellement de nouvelles formes de vie pour la consommation humaine. Sans surveillance réglementaire, nous limiterons considérablement notre capacité à identifier et à contenir les risques sociaux, environnementaux ou économiques émergents associés aux OGM.

Le Non-GMO Project réagit, à l'approche du vote en séance plénière au Parlement européen, en diffusant une lettre publique qui sera soumise aux ministres du Parlement européen. Les agriculteurs, les consommateurs, les marques, les détaillants et d'autres acteurs du secteur des produits naturels en Amérique du Nord peuvent demander au Parlement européen de reporter ce vote et d'en faire davantage pour protéger les réseaux d'alimentation sans OGM et biologiques contre les nouveaux OGM non désirés. Des centaines de citoyens et d'organisations inquiets ont lu et signé la lettre ici.

À propos du Non-GMO Project Le Non-GMO Project est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la construction et à la protection d'un approvisionnement alimentaire sans OGM. Le label Non-GMO Project Verified reste la vérification par une tierce partie la plus fiable en Amérique du Nord en ce qui concerne l'absence d'OGM. Soutenu par notre norme rigoureuse, le label Butterfly est un moyen significatif pour les marques et les détaillants de montrer leur engagement en faveur des choix sans OGM et de la transparence alimentaire que les consommateurs recherchent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nongmoproject.org.

Contacts pour les médias : Alexandra Tursi | [email protected] | 802-777-6737

