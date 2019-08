Preparação para o mês da conscientização sobre o câncer de próstata

BALTIMORE, 30 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Em 2019, quase 175.000 homens dos EUA ficarão sabendo que têm câncer de próstata – ou seja, há um novo caso a cada três minutos. Globalmente, o número aumenta para um caso novo a cada 41 segundos.

A detecção precoce é essencial para se viver sem câncer de próstata e é por isso que a Associação Americana de Urologia (AUA – American Urological Association) e a Fundação de Tratamento Urológico (Urology Care Foundation) estão se preparando para Setembro – o mês da Conscientização sobre o Câncer de Próstata – para despertar a conscientização sobre a doença e encorajar os homens a conhecer os riscos que correm e discuti-los com seus médicos.

"Logo depois do câncer de pele, o câncer de próstata é o mais comumente diagnosticado nos homens", disse o presidente da Fundação de Tratamento Urológico, Harris M. Nagler, MD. "É importante que os homens entendam o risco de desenvolver câncer de próstata e discutir com seus médicos se devem fazer o exame de câncer de próstata. A capacitação dos homens com as ferramentas educacionais e recursos da Fundação de Tratamento Urológico ajuda-os a tomar decisões informadas sobre o exame de câncer de próstata, cuidados e tratamentos".

Além da idade, os fatores de risco de câncer de próstata incluem histórico familiar e raça. Cerca de um em nove homens nos EUA serão diagnosticados com câncer de próstata durante a vida. Nos entanto, as probabilidades aumentam para:

1 em 6 homens afro-americanos;

1 em 5 homens com histórico familiar da doença.

A AUA recomenda aos homens na faixa etária de 55 a 69 anos discutir com seus médicos se o exame de câncer de próstata é necessário para eles. Os homens em "maior risco" de desenvolver a doença, tais como homens afro-americanos ou homens com histórico familiar da doença, devem falar com seus médicos sobre os benefícios e riscos do exame na faixa etária de 40 a 54 anos.

Visite o Centro de Informações sobre o Câncer de Próstata da Fundação de Tratamento Urológico, bem como suas plataformas no Twitter, Facebook e Instagram, para acessar recursos gratuitos sobre o câncer de próstata, incluindo documentos técnicos, podcasts, vídeos, etc.

A fundação é a principal organização de saúde urológica, sem fins lucrativos, do mundo, que objetiva apoiar e melhorar a prevenção, detecção e tratamento de doenças urológicas, através de pesquisa e educação.

O que você deve saber sobre o câncer de próstata:

Neste ano, quase 175.000 homens dos EUA irão saber que têm câncer de próstata e mais de 1,28 milhão de homens no mundo serão diagnosticados com a doença. É um dos tipos de câncer mais comuns em homens nos EUA e no mundo.

Todos os homens correm o risco de desenvolver câncer de próstata, mas o risco aumenta significativamente com o envelhecimento.

Se você está na faixa etária de 55 a 69 anos, fale com seu médico sobre o exame da próstata.

Há mais de 3 milhões de homens nos EUA convivendo com câncer de próstata.

Saiba qual é seu risco. Alguns homens correm mais risco de adquirir câncer de próstata. Fale com seu médico sobre o exame de câncer de próstata, se estiver na faixa etária de 40 a 54 anos e:

for afro-americano;



ter pai, irmão ou filho com câncer de próstata.

A Fundação de Tratamento Urológico reconhece que a decisão de se submeter ao exame de câncer de próstata é pessoal. Antes de você decidir fazer o exame, fale com seu médico sobre seu risco de ter câncer de próstata, incluindo seu histórico pessoal e familiar. Discuta então os benefícios e riscos do exame.

Sobre a Associação Americana de Urologia: Fundada em 1902 e sediada nas cercanias de Baltimore, Maryland, a Associação Americana de Urologia é a principal defensora da especialidade da urologia e tem mais de 22.000 membros em todo o mundo. A AUA, principal associação de urologia, presta suporte inestimável à comunidade de urologia, conforme cumpre sua missão de promover os mais altos padrões de tratamento urológico, através da educação, pesquisa e formulação de políticas de saúde. www.AUAnet.org

Sobre a Fundação de Tratamento Urológico: A Fundação de Tratamento Urológico é a principal organização de saúde urológica, sem fins lucrativos, do mundo e a fundação oficial da Associação Americana de Urologia. Em parceria com médicos, pesquisadores, profissionais de saúde, pacientes, cuidadores, famílias e público em geral, a fundação apoia e melhora o tratamento clínico urológico, ao financiar a pesquisa, desenvolver a educação do paciente e buscar apoio filantrópico. Para saber mais sobre a Fundação de Tratamento Urológico e seus programas, visite www.urologyhealth.org.

Contato: Christine Frey, AUA

443-909-0839, cfrey@AUAnet.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/332064/AUA__Logo.jpg

FONTE American Urological Association

Related Links

http://www.AUAnet.org



SOURCE American Urological Association