Preparação para o Verão: conheça os melhores sabonetes faciais para manter a pele saudável e sem oleosidade

A temporada mais quente do ano se aproxima e, por isso, é preciso ter mais atenção na limpeza da pele oleosa; alternativa é utilizar produtos específicos para redução do brilho indesejado

SÃO PAULO, 22 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com a chegada do verão nas próximas semanas, é comum que muitas pessoas comecem a enfrentar um desafio comum: o aumento da oleosidade na pele. Isso acontece porque as temperaturas mais elevadas, a umidade e a exposição solar constante potencializam a produção de óleo e sebo nos poros da nossa pele. Além de resultar em uma sensação pegajosa e incômoda, essa condição pode desencadear o aparecimento de cravos e espinhas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), pessoas que lidam com esse desafio devem adotar uma rotina de skincare adequada, recorrendo a produtos específicos1.

Seguindo as indicações, o primeiro passo para uma rotina de autocuidado eficiente é a limpeza. Lavar o rosto ao acordar e antes de dormir com um produto apropriado para a pele é fundamental. Na prática, escolher um sabonete específico para combater a oleosidade ajuda a eliminar as impurezas, o excesso de brilho e a sujeira acumulada durante o dia, mantendo os poros desobstruídos e evitando problemas cutâneos.

"A obstrução dos poros devido ao acúmulo de sujeira na pele pode resultar em excesso de oleosidade, cravos e espinhas, e também contribuir para o envelhecimento precoce. Portanto, lavar o rosto com um sabonete adequado ao seu tipo de pele é essencial para mantê-la saudável", explica a dermatologista Dra. Natasha Crepaldi (CRM-MT 4695).

Nesse contexto, apresentamos uma seleção de sabonetes faciais da marca Dermotivin que podem ajudar a manter uma pele limpa e sem oleosidade durante toda a temporada de verão:

Dermotivin® Oil Control

Para aqueles que enfrentam o desafio de peles excessivamente oleosas, a linha Dermotivin® Oil Control é a escolha perfeita. Ela oferece uma fórmula especialmente desenvolvida para reduzir e controlar a oleosidade, com um efeito adstringente e ação matificante2 que eliminam de forma eficaz o excesso de brilho indesejado3. Além disso, incorpora agente refrescante que proporciona uma sensação de pele limpa por mais tempo4. Desta forma, ela permanece matificada e livre de oleosidade por até 10 horas5*.

Dermotivin ® Salix

O sabonete Dermotivin® Salix é o mais indicado para peles muito oleosas e acneicas. Ele contém ácido salicílico, substância que proporciona uma limpeza profunda dos poros, combatendo os cravos e as espinhas6. Além de limpar, ajuda a evitar irritações7. Na versão em espuma, sua formulação também conta com alantoína**, composto que proporciona uma sensação de maciez e suavidade na pele8.

Além disso, a marca também conta com uma opção mais suave, ideal para peles normais e oleosas: o Dermotivin® Original. Sua fórmula com extrato de Aloe Vera e Calêndula, ingredientes que promovem uma ação regeneradora, equilibram a oleosidade da pele, corrigindo o brilho sem ressecá-la9.



Agora que você já sabe o sabonete facial ideal para o seu tipo de pele, é só adquirir o seu produto e se jogar. É importante sempre consultar um dermatologista para as melhores indicações de cuidados com a pele. Somente um especialista saberá recomendar os produtos corretos para você.

Disponíveis nas versões em barra, líquida e espuma, as linhas Dermotivin Oil Control, Salix, Original podem ser encontradas nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2283006/thumbnail_Dermotivin_Oil_Control.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2283002/Dermotivin_Salix.jpg

FONTE Galderma