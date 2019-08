Prepare-se para o verão: cuidados com o corpo antes da estação mais esperada

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Verão é sinônimo de aproveitar o sol, o mar e a piscina – coisas que melhoram ainda mais quando estamos confiantes e amando o próprio corpo. Para isso, grande parte das mulheres buscam consultórios dermatológicos nessa época do ano e investem em tratamentos para preparar o corpo para o verão.

De acordo com a dermatologista Dra. Maria Paula Del Nero, os procedimentos mais procurados nesse período pré-verão visam eliminar a gordura localizada, a celulite e a flacidez, tanto na região das pernas quanto nas costas, abdômen e braços. Quando o assunto é tratar o aspecto flácido da pele, assim como cuidar da celulite, os bioestimuladores de colágeno são os 'queridinhos'.

Entre eles, produtos desenvolvidos à base de ácido poli-l-lático ganham destaque e são cada vez mais utilizados para devolver a firmeza e sustentação da pele. Suas aplicações são altamente recomendadas para combater a flacidez corporal, em áreas como interno de coxas, glúteos, braços, joelhos e até mesmo costas. "Quando injetado, o bioestimulador aumenta a produção de colágeno tipos 1 e 3, além de fatores de crescimento e ácido hialurônico. Dessa forma, promove uma reorganização do subcutâneo e a densificação dérmica – resultando em uma pele mais 'durinha' ", explica a dermatologista.

Sculptra®, produzido à base de ácido poli-l-lático, é o único bioestimulador de colágeno com aprovação em bula para utilização tanto no rosto quanto em qualquer região do corpo. "Tratamentos com ácido poli-l-lático fornecem resultados muito superiores a qualquer outra tecnologia. Enquanto outros procedimentos garantem uma melhora de 30 a 40% na flacidez da pele, Sculptra® melhora a flacidez em 70%", comenta a dermatologista.

Sculptra® traz efeitos naturais e de longa duração comprovada, com resultados visíveis mesmo 25 meses após a primeira aplicação. A substância tem ação gradual, por isso, é recomendado que as sessões comecem antes do verão chegar. "O mais interessante é que, como trata-se de é um produto de ação progressiva, seu melhor resultado é alcançado após o período de 1 a 3 meses. O ideal é que as aplicações comecem agora para que em outubro, novembro seja possível usufruir ao máximo de seus efeitos", recomenda a Dra. Maria Paula.

O tratamento com a substância deve ser realizado, de três a seis sessões com intervalo mínimo de 3 semanas entre elas. As aplicações devem ser feitas por um dermatologista especializado, que irá avaliar cada paciente e definir quais são os melhores procedimentos para alcançar os resultados desejados.

Sobre a Galderma

Presente em 100 países desde a sua fundação, em 1961 até o presente momento, a Galderma conta com um extenso portfólio dedicado ao tratamento de uma variedade de condições dermatológicas. A empresa se dedica também a promover parcerias com profissionais conceituados ao redor do mundo com o objetivo de atender as necessidades de médicos e pacientes durante todas as fases de suas vidas. A. Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e medicamente comprovadas para a pele, cabelos e unhas. Para mais informações visite: http://www.galderma.com.br/

Informações para Imprensa

Samia Tassino

stassino@jeffreygroup.com

+55 (11) 3185-0840

Victória Boito

vboito@jeffreygroup.com

+55 (11) 3185-0859

FONTE Galderma

Related Links

http://www.galderma.com.br/



SOURCE Galderma