Prepare-se para o verão: saiba como o bioestimulador de colágeno pode contribuir para um shape mais bonito

SAO PAULO, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O verão é a estação mais esperada do ano, pelo menos para quem gosta do calor. É tempo de sair, festejar, confraternizar, encontrar amigos e familiares. É o momento de curtir e exibir a silhueta na praia, na piscina e, em breve, nos desfiles de carnaval. Agora, a alguns dias do início do período solar, é a época ideal para cuidar e realizar procedimentos estéticos injetáveis para melhorar e valorizar a qualidade da pele do corpo e também da face.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos cresceu 390% nos últimos dois anos¹. Segundo a dermatologista Lígia Colucci, speaker da Rennova, o pedido mais frequente nos consultórios neste período do ano está relacionado à região dos glúteos. "O brasileiro descobriu os procedimentos no corpo, e os resultados impressionantes na região do bumbum, e não largou mais. Muitas pessoas ainda não sabem que os tratamentos de beleza com injetáveis podem ir além da face, mas eles podem. Rennova Elleva® por exemplo, além da face, glúteos e do abdômen, também tem indicação para áreas do, coxas, braços, colo e pescoço", constata a especialista.

E essa é a recomendação da profissional para apresentar uma pele e silhueta radiante no verão: procedimentos com o bioestimulador de colágeno Rennova Elleva®, uma opção menos invasiva e não cirúrgica, que apresenta resultados eficientes e satisfatórios em pouco tempo. O produto é indicado para combater a flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento, no rosto e no corpo, além de cicatrizes* e correção de volume em áreas deprimidas². Age profundamente no estímulo da produção de colágeno pelo próprio organismo e proporciona uma pele mais firme, saudável, bem como o aumento da espessura dérmica, além da melhora da sustentação³. A médica esclarece que "os benefícios dependem também da reação do organismo do paciente, cada um responde de uma maneira. Em média, o efeito nos glúteos é percebido depois de dois a três meses", explica Lígia.

"Ouvir o profissional e medir as expectativas é importante para o paciente. Além disso, vale lembrar que os procedimentos no corpo podem ser comparados com uma jornada, em que cada etapa deve ser respeitada para atingir o resultado almejado", conclui a médica.

Protocolo de beleza da atriz Deborah Secco

Deborah Secco, atriz e embaixadora da Rennova é uma adepta dos procedimentos estéticos o ano todo. Porém, nesse período, a atriz já intensifica seus cuidados com o corpo para desfilar uma silhueta digna de musa do carnaval no próximo ano. "Cuido do meu corpo com produtos Rennova o ano inteiro. Agora, mais do que nunca, é hora de reforçar esses cuidados para apreciar o verão com o corpo em dia, além de começar o "esquenta" dos preparativos para o carnaval", revela Deborah. O protocolo de tratamento da atriz inclui o bioestimulador de colágeno Rennova Elleva® entre outros produtos da Rennova.

"Nessa época do ano a procura por procedimentos estéticos nos consultórios aumenta muito. É uma corrida contra o tempo para chegar no verão com a silhueta desejada. Por serem procedimentos pouco invasivos e com resultados mais rápidos, muitas pessoas deixam para cuidar da pele próximo ao verão. Nosso portfólio é completo e contempla tratamentos para todas as áreas do corpo e também da face.", comenta Leonardo Rezende CEO da Rennova.

Skincare no corpo

Seja qual for o procedimento estético escolhido, a pele do corpo deve ser cuidada assim como a do rosto. Portanto, o skincare (cuidados da pele) corporal, hidratação, proteção solar e uma boa alimentação podem fazer toda a diferença nos resultados.

¹Procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390% nos últimos dois anos - SBD-RESP (sbd-sp.org.br) ² Instrução de uso Rennova Elleva® ³Cunha MG, Ferregutti FM, Bernardo ACS, Romani PI, Nascimento C, Ruiz R. Analysis of satisfaction patient and increased dermis thickness by medical evaluation and USG by Rennova Elleva in the treatment of sagging skin on the inner part of the arms. SkinHealthDis.2023;3:e163. DOI:10.1002/ski2.163.

*Cicatrizes atróficas.

Sobre a Rennova

Fundada em 2008, Rennova apresenta produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Com atuação no mercado nacional e internacional, possui um portfólio que atende os desejos do consumidor, com itens à base de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, fios de PDO, entre outras soluções. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países referência em ciência e inovação, como Áustria, Israel e Coreia do Sul.

