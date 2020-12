Prepárese para la semana más agitada para el correo y los envíos

WASHINGTON, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¡Ya casi llega! Es la última semana para conseguir esos regalos y saludos de fiestas por correo por los plazos recomendados. Se espera que entre el 14 y 21 de diciembre sea la semana más ocupada del Servicio Postal en esta temporada festiva para el envío de correo y compras.

Este ha sido un año extraordinario con desafíos sin precedentes debido a la pandemia de la COVID-19, y se espera que el Servicio Postal incremente significativamente el volumen de correo y paquetes. Se han extendido las entregas en domingo en lugares seleccionados con alto volumen de paquetes, algunas agencias ya están entregando paquetes los domingos en la mayoría de las ciudades importantes. Los repartidores también entregarán paquetes Priority Mail Express por una tarifa adicional el día de Navidad en ciertas ubicaciones.

Envuélvalo sin salir de casa

Si prefiere manejar los envíos de sus regalos en línea, el Servicio Postal lo tiene cubierto. Usted puede enviar fácilmente ese regalo de Navidad, ordene cajas Priority Mail gratuitas, imprima las etiquetas de envío, compre el franqueo e incluso solicite recogida del paquete para el día siguiente en forma gratuita desde usps.com y nuestra herramienta Click-N-Ship. Como bono adicional, usps.com está siempre abierto.

Fechas límite para envíos durante las fiestas de 2020

El Servicio Postal recomienda respetar las siguientes fechas límite para correspondencia y envíos con entrega antes del 25 de diciembre a una Oficina Postal de la Fuerza Aérea/Ejército (APO)/Oficina Postal de la Armada (FPO)/Oficina Postal Diplomática (DPO) y direcciones nacionales*:

15 de diciembre: Servicio USPS Retail Ground

18 de diciembre: APO/FPO/DPO ( excepto código postal 093 ) Servicio USPS Priority Mail Express

) Servicio USPS Priority Mail Express 18 de diciembre: Servicio First-Class Mail (incluidas tarjetas de felicitación)

18 de diciembre: Paquetes First-class (hasta 15.99 onzas)

19 de diciembre: Servicio Priority Mail

23 de diciembre: Servicio Priority Mail Express*

Alaska

18 de diciembre: Alaska hacia/desde EE. UU. continental First-Class Mail

hacia/desde EE. UU. continental First-Class Mail 19 de diciembre: Alaska hacia/desde EE. UU. continental Priority Mail

hacia/desde EE. UU. continental Priority Mail 21 de diciembre: Alaska hacia/desde EE. UU. continental Priority Mail Express

Hawái

15 de diciembre: Hawái hacia/desde territorio continental Priority Mail y First-Class Mail

21 de diciembre: Hawái hacia/desde territorio continental Priority Mail Express

*No es una garantía, excepto que se indique lo contrario. Las fechas son para entrega estimada antes del 25 de diciembre. La fecha de entrega real puede variar según el origen, el destino, la fecha y la hora de recepción en la Oficina Postal y otras condiciones. Se aplican ciertas restricciones. Para los envíos Priority Mail Express despachados desde el 22 de diciembre hasta el 25 de diciembre, la garantía de devolución de dinero se aplica solo si el envío no se entregó, o no se intentó la entrega, dentro de dos (2) días hábiles.

Recordatorios importantes

El correo y los paquetes que pesen más de 10 onzas y/o que tengan más de media pulgada de grosor y que usen estampillas como franqueo no podrán ser depositados en un buzón de recolección o depositados para ser recogidos por el cartero. En lugar de eso, deberá llevarlos a una tienda local del Servicio Postal. Este requisito no aplica para los clientes de Click-N-Ship .

. Algunos artículos pueden tener restricciones o prohibiciones cuando se envían a través del correo. Verifique la lista de correo peligroso, restringido y perecedero o pregunte a un empleado del Servicio Postal para obtener más información acerca de qué se puede enviar a través del correo y qué no.

o pregunte a un empleado del Servicio Postal para obtener más información acerca de qué se puede enviar a través del correo y qué no. Los artículos a baterías pueden encenderse y causar ruido mientras están en tránsito. Para evitar esto, saque las baterías de cualquier artículo que las use, si es posible, o asegúrese de que el artículo esté apagado. Envuelva y ubique las baterías junto a los artículos dentro del paquete. De ser posible, los clientes deberían incluir baterías nuevas en su empaque original sellado por el fabricante.

Consejos adicionales

El Servicio Postal también ofrece sugerencias para los envíos en 10 "guías prácticas" en video. Cada video dura menos de tres minutos y muestra cómo manejar los paquetes, enviarlos y empacar una caja para que los artículos lleguen de manera segura.

Puede consultar más información y noticias, incluyendo fechas límite para envíos y correspondencia nacional, internacional y a las fuerzas militares en la sección de fiestas en la Sala de Prensa del Servicio Postal en usps.com/holidaynews.

El Servicio Postal no recibe dinero de impuestos para sus gastos operativos y depende por completo de la venta de sus productos y servicios postales para financiar sus operaciones.

Tenga presente: Para recursos para los medios del Servicio Postal de los Estados Unidos, incluidos videos, audios e imágenes en calidad de publicación, visite la Sala de prensa de USPS. Síganos en Twitter, Instagram, Pinterest y LinkedIn. Suscríbase al canal del USPS en YouTube, síganos en Facebook y disfrute nuestro blog Postal Posts. Para obtener más información sobre el Servicio Postal, visite usps.com y facts.usps.com.

Puede encontrar más noticias sobre la temporada de fiestas en USPS, como las fechas límite para el envío de cartas a Santa, en usps.com/holidaynews. Para personal de la prensa interesado en comunicarse con un profesional regional de relaciones públicas del Servicio Postal, visite about.usps.com/newsroom/media-contacts/usps-local-media-contacts.pdf.

USPS® marcas registradas incluye, pero no se limita a: United States Postal Service®, First-Class Mail®, Priority Mail®, Priority Mail Express®, Priority Yule™.

Contacto: Kim Frum

[email protected]

usps.com/news

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/645058/USPS_Logo.jpg

FUENTE U.S. Postal Service

Related Links

http://www.usps.com



SOURCE U.S. Postal Service