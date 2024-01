Préparez-vous à pimenter votre expérience de jeu : Overcooked débarque sur AirConsole

ZURICH, 2 janvier 2024 /PRNewswire/ -- AirConsole, une solution de jeu multijoueur pour les voitures et les téléviseurs Android, annonce un partenariat avec l'éditeur de jeux vidéo Team17. Ce partenariat apporte Overcooked, le fameux jeu de cuisine multijoueur, sur la plateforme AirConsole.

Les utilisateurs d'AirConsole peuvent désormais jouer à Overcooked, un jeu de cuisine dynamique en mode collaboratif qui a conquis un grand nombre de fans et reçu de nombreuses récompenses pour son mélange unique d'action rapide et de travail d'équipe, à la télévision et dans les voitures BMW. Les joueurs doivent travailler ensemble dans une variété de défis de cuisine, courir contre-la-montre pour préparer et servir un large éventail de plats tout en traversant des obstacles et en réalisant des performances sous la contrainte du temps. Avec Overcooked sur AirConsole, amis et famille peuvent dorénavant se plonger dans le monde hilarant des aventures culinaires depuis le confort de leur propre appareil.

« Nous sommes ravis de proposer Overcooked sur AirConsole, une plateforme qui encourage les jeux sociaux accessibles à tous », a déclaré Michael Fuller, directeur du contenu chez AirConsole. « Le chaos coopératif d'Overcooked correspond parfaitement à la vision d'AirConsole d'un jeu multijoueur inclusif et amusant, et nous sommes impatients de voir les joueurs du monde entier collaborer et s'affronter dans cette aventure culinaire. »

« Nous sommes ravis de proposer Overcooked sur la plateforme AirConsole, offrant aux joueurs un moyen unique et accessible de découvrir les joies chaotiques de la cuisine coopérative », a affirmé Team17. « L'approche innovante d'AirConsole en matière de jeu multijoueur correspond parfaitement à l'esprit d'Overcooked, et nous sommes impatients de voir les joueurs se lancer dans cette folle aventure. »

AirConsole est une plateforme de premier plan pour les jeux multijoueurs récréatifs pour les voitures, les téléviseurs et les PC. En connectant les smartphones à votre écran, AirConsole les transforme en manettes de jeu, offrant une expérience de jeu amusante pour les amis et la famille. Grâce à la grande variété de jeux disponibles, AirConsole offre des divertissements pour toutes les occasions et rassemble les gens grâce au pouvoir du jeu.

